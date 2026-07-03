Блицконтрол: Премиерът потвърди, че ще изрази резерви към 21-ия пакет санкции срещу Русия

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България има готовност да довърши строителството на АЕЦ „Белене“ с помощта на европейско финансиране, като предостави електроенергия и за Украйна, заяви министър-председателят в отговор на депутатски въпрос

Премиерът Румен Радев потвърди от парламентарната трибуна, че България ще изрази резерви към 21-ия пакет санкции срещу Русия. Причината – „защото отстоява българския национален интерес“, заяви министър-председателят в отговор на депутатски въпрос.

Днес в Народното събрание се провежда парламентарен блицконтрол с участието на премиера Румен Радев, както и на вицепремиерите Атанас Пеканов, Гълъб Донев и Иво Христов.

21-ият пакет санкции и руският патриарх

„Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-ия пакет санкции – не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българския национален интерес“, заяви Радев в отговор на въпрос от Йордан Иванов от „Демократична България“. Думите му бяха посрещнати с ръкопляскания в пленарната зала.

По повод евентуални санкции срещу руския патриарх Кирил премиерът повтори, че не се интересува от личността му, а от факта, че той е предстоятел на Руската православна църква. Радев направи паралел с Българската православна църква, като отбеляза, че и българският патриарх освещава бойните знамена и въоръжението на армията.

Италия се присъедини към България по въпроса за санкциите срещу руския патриарх Кирил, съобщи „Политико“. Изданието цитира трима дипломати от ЕС, запознати с обсъжданията.

Според един от дипломатите резервите на Рим произтичат от позицията на Ватикана и са свързани с безпокойството от санкциониране на духовния водач на християнско вероизповедание.

По темата за резервите срещу дългогодишния ръководител на „Лукойл“ Вагит Алекперов премиерът заяви, че срещата с представители на „Литаско“ е била резултат именно от позицията на българското правителство.

„Идването на „Литаско“ по тяхна инициатива в България веднага след обявяването на тези мои резерви е достатъчно показателно. Ефектът е да гарантираме надеждната и устойчива работа на рафинерията в Бургас“, каза Радев.

Той разкри, че преди смяната на ръководството на „Лукойл“ са възникнали сериозни проблеми с логистиката и доставките на суров петрол. По думите му представители на „Литаско“ са обяснили, че между двете компании е липсвал диалог, а заради невърнат заем от края на миналата година е бил наложен запор, който е ограничил възможностите на рафинерията да купува суров петрол от швейцарски компании.

Според премиера техническите характеристики на бургаската рафинерия са съобразени с преработката на руския сорт петрол „Урал“, чиято липса е наложила използването на по-тежки сортове суров нефт. Това е довело до по-бързо износване на инсталациите, чести пренастройки и допълнително натоварване на персонала.

Радев съобщи, че след разговорите с „Литаско“ е постигнато споразумение за вдигане на запора, което ще позволи на „Лукойл“ отново да закупува суров петрол без ограничения и да подобри логистиката на доставките. По думите му това значително намалява риска от спиране на рафинерията.

„Що се отнася до арбитража, ще направя всичко възможно той да бъде избегнат“, заяви още премиерът, като отбеляза, че подобни спорове могат да струват скъпо на държавата.

Споразумението с Украйна няма да бъде анулирано

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов попита за 10-годишното споразумение с Украйна, подписано по време на служебното правителство.

В отговор Радев направи паралел с договора с Република Северна Македония.

„Знаете много добре, че РСМ иска да денонсира споразумението с България. Ние казваме – независимо кой е подписал дадено споразумение, то е подписано от държавата. Това означава институционалност и спазване на международното право. България не може да дава такива сигнали. Договорите трябва да се спазват. Моят кратък отговор е „не““, заяви премиерът.

Той обясни, че София няма да анулира споразумението с Киев, тъй като в него не са поети конкретни ангажименти.

„В него пише да се проучи възможността за предоставяне на помощ. Няма да проучваме засега. Няма никакви конкретни ангажименти. Цялото споразумение се върти около проучване на възможностите за подкрепа. Ние продължаваме да ги проучваме“, добави той.

Реакторите за АЕЦ „Белене“

България е изразила готовност да довърши строителството на АЕЦ „Белене“ с помощта на финансиране от ЕС, като предостави електроенергия и за Украйна през Румъния, стана още ясно от думите на премиера в отговор на друг въпрос от народен представител.

„Продължих разговорите със Зеленски миналия месец. Той наистина ми предложи да купи реакторите, а аз му предложих да изградим АЕЦ „Белене“ в България и да му продаваме електроенергия през Румъния“, каза Радев.

Той припомни, че в споразумението между България и Украйна е заложен и ангажимент за защита на правата на българското малцинство, включително чрез обучение на български език.

Костадин Костадинов благодари за „рядко откровения отговор“ на министър-председателя, но отбеляза, че българите в Украйна продължават да нямат възможност да учат на майчиния си език.

„Трябва да има малко повече честност в международните отношения. Това, което казвате, г-н Радев, е честно, но неприемливо“, заяви лидерът на „Възраждане“.

В бюджета за догодина – чувствително намаляване на дефицита

Ангажираме се с бюджета за 2027 г. да покажем чувствително намаляване на дефицита и по възможност и на заемите. Ако можем да намалим бюджетния дефицит в проектобюджета за тази година, нека го направим, но това е изключително трудна задача, каза министър-председателят в отговор на въпрос от групата на ГЕРБ-СДС относно заложения от правителството висок бюджетен дефицит във финансовата рамка за тази година.

Бюджетът се внася от правителството, но трябва да бъде приет от парламента, така че се надявам на един задълбочен, отговорен и открит дебат по тази тема, каза Радев и увери, че правителството е готово да търси рационални решения. Радев определи като грубо нарушение към българските граждани цялата политика на формиране на бюджета през последните години, за да се стигне сега до такъв дефицит, който не е измислен от министъра на финансите. Румен Радев каза, че дефицитът е резултат от волунтаризма, популизма и неадекватните действия на няколко поредни парламента и правителства.

Радев допълни, че сред причините да се стигне до това положение е системна декапитализация на държавните дружества, авансово изискване на данък, който се полага следващата година и много други причини. Премиерът каза, че се спира прехвърлянето на неразплатени дейности за следващи години. Възможни варианти за намаляване на бюджетния дефицит са били намаляване на доходите на работещите хора, неплащане на инвеститорите и задушаване на българската икономика, спиране на увеличаването на пенсиите, каза Радев и допълни, че правителството няма да направи всичко това.

От трибуната на парламента министър-председателят обеща пълна финансова дисциплина, ревизия на плащанията, които ще бъдат направени за дейности, приети от предишни правителства и утвърдени от това Народно събрание без да бъдат финансово осигурени. Ще бъдат направени проверки дали ще се плати, но средствата са заложени и трябва да бъдат изпълнени, заяви Радев.

По повод на реформата в държавната администрация и укорите към правителството защо не я е реформирало сега, премиерът каза, че това няма как да стане веднага, защото администрацията не може да бъде „орязана“ механично. Извършва се преглед на дейностите, които могат да бъдат дигитализирани, каза още Румен Радев.