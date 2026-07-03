Десислава Атанасова: Не съм била с Пеевски в Дубай на посочените от министър Демерджиев дати

На посочените дати съм пребивавала единствено на територията на Турция, заяви в позиция конституционния съдия Десислава Атанасова след изявлението на вътрешния министър Иван Демерджиев, че в периода 5 април 2025 – 8 април 2025 г. е била с Делян Пеевски в Дубай – това се казва в позиция на Атанасова, разпрострена до медиите.

Ето и пълния текст на позицията, разпространена от Конституционния съд (публикуваме я без редакторска намеса):

Във връзка с разпространените неверни твърдения от Иван Демерджиев – министър на вътрешните работи, в Народното събрание на 2.07.2026 г., изисках и разполагам с удостоверение Рег. номер RяБ 4017/2.07.2026 г. от Министерството на вътрешните работи за пътуванията ми извън страната за периода 5.04.2024 г. – 8.04.2024 г.

Данните, регистрирани в Интегрираната информационна система „Справки“ на МВР, удостоверяват преминаванията ми през граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България.

Твърдението, че „на 5 април 2024 г. Десислава Атанасова е пътувала с Делян Пеевски от летище „Васил Левски“ – София до Дубай с частна компания „Хиперион Авиейшън“ е невярно.

Напуснала съм страната на 05.04.2024 г. с граждански полет TK 1032 – пътнически самолет на турските авиолинии (Turkish Airlines и съм се завърнала на 08.04.2024 г. с граждански полет TK 1031 – пътнически самолет на турските авиолинии) Turkish Airlines.

На посочените дати съм летяла по маршрута София – Истанбул – София, с граждански полет и съм пребивавала единствено на територията на Република Турция, което се удостоверява и от данните в паспорта ми.

Ком позиицwята си Атанасов е приложила удостоверение от отдела „Български документи за самоличност“ към Столична дирекция на вътрешните работи, в което се казва, че “ за лицето в Интегрирана информационна система „Справки“ МВР има регистрирани данни за 2 броя преминаване през ГКПП на Р. България, като български гражданин за периода от 05.04.2024г. до 08.04.2024г., както следва: ИЗЛИЗАНЕ от РБ ГКПП АЕРОГАРА СОФИЯ на 05.04.2024г. в 15:38ч.ВЛИЗАНЕ В РБ ГКПП АЕРОГАРА СОФИЯ на 08.04.2024г. в 15:02ч. САМОЛЕТ ПЪТНИЧЕСКИ,полет № E-GATE

Конституционният съд проучва изнесените от министърa на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за съвместно пътуване с частен полет до Дубай на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова, потвърди пред Дефакто председателят на КС Павлина Панова. Тя уточни институцията няма никакви законови механизми за реакция при подобни казуси. Отговорността е на органа, който избира и назначава конституционните съдии – в случая „Атанасова“ – това е Народното събрание.

Междувременно в декларация, прочетена в парламента, депутатът Велислав Величков подчерта, че лични отношения между конституционен съдия и влиятелен политик, санкциониран по „Магнитски“, са морално неприемливи, разкриват механизма на завладяваната държава и представляват потенциален конфликт на интереси.

„Нека да имат предвид хората от ДПС, че тази информация (с кого е пътувал Пеевски до Дубай – бел.а.) се съдържа в много, включително международни, регистри. Ако те са толкова уверени, г-жа Атанасова и г-н Пеевски, че тази информация не се съдържа в регистрите на българската „Гранична полиция“, за мен е много интересно, ако не се съдържа, защо не се съдържа и какви са причините за това“, коментира Демерджиев в парламентарните кулоари. Демерджиев поиска „обяснения откъде имат толкова много информация, която няма как да имат без достъп до съответни служби, в които информацията е засекретена под една или друга форма“.

В края на април служебният вътрешен министър Емил Дечев цитира в тв интервю справка от Гранична полиция, според която Атанасова е пътувала два пъти с турските авиолинии, като няма данни в същия полет да е била и друга публична личност. „Няма информация двамата (Пеевски и Атанасова) да са пътували в един и същи самолет“, каза тогава Дечев.

Демерджиев подчерта, че ще направи всичко необходимо да установи има ли манипулиране на информация, има ли нередности в действията на някой служител. „И ако има, той ще понесе цялата строгост на закона“, каза министърът.

Разминаването в информацията от МВР коментира и съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев. „Когато Пеевски си има държава, е възможно всичко. Възможно е „Гранична полиция“ да даде едни данни на служебния министър на МВР Дечев, в които липсват данни за конституционен съдия, пътувал с Пеевски, а ГДБОП да предостави съвсем различна информация на редовния министър на МВР, потвърждаваща, че данните за съвместни пътувания са факт.

Когато си имаш държава, можеш да си произвеждаш всякакви данни и твоите кадри могат да водят за носа министрите“, написа той във „Фейсбук“. Зарече се, че „ние ще направим необходимото истината за летящия будоар на Пеевски да излезе.“

Позицията на Атанасова може да дава някакъв частичен отговор за конкретни дати, (ако има грешка или кой знае какво още) при оповестяване воаяжа. Датите не са отговор на въпроса за интегритета на изпращаните от НС „специалисти“ в КС, запомнени само като успешни политически остриета на своите партии.

Факсимиле от документие на Десислава Атанасова, изпратени от пресцентъра на КС до медиите.