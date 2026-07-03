И за Десислава Атанасова и за Емилия Русинова е ясно – те сами трябва да се оттеглят, ако имат професионален морал

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Когато едно лице е на публична изборна длъжност, особено на постове, които определят държавната политика, то отговаря на едни много по завишени изисквания отколкото гражданина, който анонимно е седнал на балкона си, кара се с жена си или пътува с нея в някой самолет.

Такива лица трябва да са наясно, че техния личен живот спира да бъде личен – това е посочено в решения и на българския съд, и на Съда по правата на човека, в които ясно се казва, че публичните лица подлежат на много по-голяма критика, а интересът към личния им живот е допустимо завишен.

Това заяви адвокат Ина Лулчева в предаването „Денят“ с Веселин Дремджиев по повод скандалите Пеевски – Атаносова и шефката на СГП Емилия Русинова.

Да се твърди, че един народен представител и ръководител на партия и един конституционен съдия могат да се скрият зад личния си живот и да не дължат обяснения къде пътуват, с какви средства, (а очевидно те са много), е просто нелепа защита.

Икането на опозицията за оттегляне на Атанасова от КС, е въпрос на професионален морал, каза Лулчева, но, напомин тя, за заемането на всяка държавна длъжност е налице основание за освобождаването й, ако е уронен престижа на службата и институцията.

Така че в случая не е най-съществено дали има механизъм за отстраняване на Десислава Атанасова, съществено е, че въпросът е морален.

Ако има най-малко съмнение в интегритета й, би следвало тя сама да се оттегли включително и за да не компрометира авторитета на самата институция.

Около избора на г-жа Атанасова имаше много съмнения и възражения дали тя притежава необходимите морални и професионалин качества и кои са действителните мотиви я да бъде посочена като кандидат за съдия в КС, а този контекст е важно какви ще се номинациите при избора на нови членове на ВСС, отбеляза адвокатът.

По повод изразеното мнението на Делян Пеевски, че законът „Магнитски“ сам по себе си не действа на територията на страната, Лулчева изтъкна, че последиците от прилагането на санкциите в подобни случаи неизбежно съществуват, включително и със забраната на санкционираните да имат сметки в банки, които са свързани със САЩ и Суифт системата, която не допуска разплащания с такива лица.

Всички други, санкционирани, извън Пеевски, знам, че имат забрана да получат кредитни карти, каза тя. Имаше проблеми дори със застраховки на леки автомобили, които по принцип обезпечават сигурността на трети лица. Но за съжаление институциите, се оказва, че имат двоен стандарт.

Дори изплащането на заплатите по банкови карти на депутатите, санкционирани по „Магнитски“, може да доведе до проблеми на банките, които допускат това и те да бъдат изключени от международния обмен, напомни Лулчева.

За Емилия Русинова

Адв. Лулчева изрази одобрение за поисканото от правосъдния министър освобождаване от поста на шефката на СГП Емилия Русинова – нещо на което прокурорската колегия не обърна внимание в сряда. Мотивът е едно друго пътуване Русинова, този с Пепи Еврото в Македония и то след като скандалът с “ Осемете джуджета “ вече бе станал публичен.

Адвокатът не пропусна да напомни, че отдавна Емилия Русинова е дала достатъчно основания, които са пречка да заема поста.

Толкова свикнахме със скандалите и едно неприемливо поведение на лица, които са било депутати, било министри, било прокурори, че акцентираме само на някакъв факт, след като имаше много други основания г-жа Русинова да не заема този пост.

Лулчева напомни признанията й за бездействие по множество дела, включително по „Осемте джуджета“ , ангажирането й с множество дела, които се оказаха в последствие една поръчка, а много лица претърпяха много вреди, примерно делото срещу Огнян Донев, които се водеха от нея и Петьо Еврото, а обвиняемите с години бяха оправдани поради липса на престъпление.

Именно Русинова спря разследването за откраднатите 54 милиона в чували от магистрала Хемус, като не позоли на прокурора Ивайло Занев да внесе обвинителин акт срещу виновинците и го отстрани от делото, отбеляза адвокатът.

И още: Единственото дело, което беше заведено по „Осемте джуджета“ бе срещу прокурор, който си е позволил да разследва Петьо Еврото.

По делото срещу варнеския кмет свидетел каза, че е бил принуждаван от КПК с покровителството на прокуратута, да лъжесвидетелства, а прокуратурата под ръководството на Емилия Русинова – нищо не прави.

Но същата прокуратура се е задействала много бързо да разследва кои са хората, които са дарили средства за паричната гаранция на Благомир Коцев..

Този ход, на министъра, е малко като искането за осбождаването на Иван Гешев за едни дребен факт в сравение с всичко друго, което той направи, но все пак имаше някакъв резултат.

Дано прокурорската колегия спре се свени и да вземе отношение за изключително недопустими прояви на прокурори, без нито един да е санкциониран, нещо което кара хората категорично да не вярват в правосъдието.

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