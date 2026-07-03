Жена – касиер е задържана и обвинена за измама на 25 души в размер над 807 000 евро

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Жена, касиер в партия, е задържана и обвинена за измама на 25 души в размер над 807 000 евро, съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова.

Обвиняемата, възползвала се от позицията, която заема, мамила пострадалите под предлог да теглят кредити от банкови институции, с които да кандидатстват по програма, за да бъдат отпуснати финансови средства по европейски фондове.

Колкото по-голям е изтегленият кредит, толкова по-голяма щяла да бъде печалбата и кредитите нямало да бъдат възстановявани.

„Представяла се е, че е упълномощена от политическа партия и така е заблуждавала гражданите. Самата партия няма отношение с измамата, касиерката се е възползвала от положението си“, каза директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков.

Той допусна, че вероятно броят на измамените ще се увеличи, тъй като продължават да постъпват сигнали срещу обвиняемата.

Събраните до момента доказателства сочат, че в условията на продължавано престъпление с 45 деяния в периода от юли 2020 година до юли 2025 г. обвиняемата е заблудила 25 души да изтеглят кредит, като им казала, че няма да го връщат те.

По този начин обвиняемата е причинила имотна вреда в размер на 807 730 евро (1 579 784 лева) на пострадалите.

По случая е образувано досъдебно производство за две престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

В хода на разследването е установено, че за да убеди пострадалите да изтеглят кредитите, им е казвала, че работи за политическа партия и тя ще погаси задълженията им.

Жената е задържана за срок до 72 часа. Наложена ѝ е забрана за напускане на страната. Предстои да бъде внесено в Софийски районен съд искане за постоянното ѝ задържане.