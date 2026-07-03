Последни новини
Home / Законът / Жена – касиер е задържана и обвинена за измама на 25 души в размер над 807 000 евро

Жена – касиер е задържана и обвинена за измама на 25 души в размер над 807 000 евро

De Fakto 03.07.2026 Законът Напишете коментар 119 Прегледа

Defakto.bg

Жена, касиер в партия, е задържана и обвинена за измама на 25 души в размер над 807 000 евро, съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова.

Обвиняемата, възползвала се от позицията, която заема, мамила пострадалите под предлог да теглят кредити от банкови институции, с които да кандидатстват по програма, за да бъдат отпуснати финансови средства по европейски фондове.

Колкото по-голям е изтегленият кредит, толкова по-голяма щяла да бъде печалбата и кредитите нямало да бъдат възстановявани.

„Представяла се е, че е упълномощена от политическа партия и така е заблуждавала гражданите. Самата партия няма отношение с измамата, касиерката се е възползвала от положението си“, каза директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков.

Той допусна, че вероятно броят на измамените ще се увеличи, тъй като продължават да постъпват сигнали срещу обвиняемата.

Събраните до момента доказателства сочат, че в условията на продължавано престъпление с 45 деяния в периода от юли 2020 година до юли 2025 г. обвиняемата е заблудила 25 души да изтеглят кредит, като им казала, че няма да го връщат те.

По този начин обвиняемата е причинила имотна вреда в размер на 807 730 евро (1 579 784 лева) на пострадалите.

По случая е образувано досъдебно производство за две престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

В хода на разследването е установено, че за да убеди пострадалите да изтеглят кредитите, им е казвала, че работи за политическа партия и тя ще погаси задълженията им.

Жената е задържана за срок до 72 часа. Наложена ѝ е забрана за напускане на страната. Предстои да бъде внесено в Софийски районен съд искане за постоянното ѝ задържане.

 

About De Fakto

Проверете също

Студенти – стажанти в Пловдив приключиха успешно третата година по програмата „Фулбрайт“

На 30 юни 2026 г., в зала 12 на Районен съд – Пловдив, се проведе …

Наложиха „Подписка“ на бивш гл. архитект в район „Приморски“ за неверни удостоверения за търпимост в „Баба Алино“

Районен съд Варна наложи  „Подписка“ на един от привлечените към наказателна отговорност от  Варненската районна …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване