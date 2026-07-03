Наложиха „Подписка“ на бивш гл. архитект в район „Приморски“ за неверни удостоверения за търпимост в „Баба Алино“

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Районен съд Варна наложи „Подписка“ на един от привлечените към наказателна отговорност от Варненската районна прокуратура за издаване на удостоверения за търпимост по случая „Баба Алино“.

Това е 70-годишен бивш главен архитект в район „Приморски“, който бе задържан за срок до 72 часа, а прокуратурата искаше да остане постойнно под стража.

Районният съд във Варна обаче прецени, че тъй като обвиняемият е съдействал на разселедването, има чисто съдебно минало и няма реална опасност да извърши ново престъпление, тъй като деянието за което е привлечен засяга документи, които е изготвял в качеството си на главен архитект, какъвто в момента не е.

Мъжът е обвинен, че в периода май – юли 2023 г., като длъжностно лице в района, е съставил официални документи – удостоверения за търпимост на строеж, в които е удостоверил неверни обстоятелства, че в три поземлени имота в местността Баба Алино преди 31 март 2001 г. са изградени 20 жилищни сгради с различна площ.

Според прокуратурата обвинението в периода от май до юли 2023 г. в качеството си на длъжностно лице в район „Приморски“ той е съставил официални документи – удостоверения за търпимост на строежи, в които е удостоверил неверни обстоятелства.

В документите е било посочено, че в три поземлени имота в местността Баба Алино преди 31 март 2001 г. са изградени 20 жилищни сгради с различна площ.

Разследването се води под ръководството и надзора на Районната прокуратура – Варна по досъдебно производство за документно престъпление. Разследва се пролетта-лятото на 2023 г., период , който съвпада с множество издадени във Варна документи за търпимост, което стана тогава причина новоназначеният временен главен архитект на града Стоян Петков да отнеме правомощията на районните архитекти.

По делото към момента има и още един привлечен към наказателна отговорност – 48-годишен мъж, геодезист на свободна практика. Производството за удостоверенията за търпимост е едно от петте, които се водят в Районната прокуратура по случая „Баба Алино“, а още едно производство е под надзора на Окръжната прокуратура.

От прокуратурата съобщиха още, че продължават действията по разследване на досъдебно производство за извършено документно престъпление по глава 9 от НК. По делото са извършени множество процесуални действия – претърсвания и изземвания в помещения на район „Приморски“ на община Варна и в частни адреси, разпитани са и свидетели.