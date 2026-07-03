Последни новини
Home / Законът / Студенти – стажанти в Пловдив приключиха успешно третата година по програмата „Фулбрайт“

Студенти – стажанти в Пловдив приключиха успешно третата година по програмата „Фулбрайт“

De Fakto 03.07.2026 Законът Напишете коментар 161 Прегледа

Defakto.bg

На 30 юни 2026 г., в зала 12 на Районен съд – Пловдив, се проведе среща със студентите, стажанти по програмата „Фулбрайт“, както и със студентите,  които имат интерес за участие в програмата през следващата учебна година, съобщиха организаторите.

 Събитието отбеляза официалното закриване на стажантската учебна 2025/2026 година.

На срещата присъстваха председателят на Районен съд – Пловдив Панайот Велчев, деканът на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ доц. д-р Даниела Дончева, както и координаторите по програмата – районен съдия Габриел Русев и гл. ас. д-р Кристиан Райчев от ЮФ.

На най-добре представилите се студенти са връчени сертификати.  Те са общо 19 студенти и провеждат стажа си в районен, окръжен и административен съд в Пловдив.

Предстоящата четвърта стажантска учебна година  ще започне след прием на документи на кандидатите през м. септември 2026 г.

Документи се подават и сега, от 3 до 17 юли, както и от 14 септември до 8 октомври 2026 г. на е-поща на Ралина Димитрова stu2207253025@uni-plovdiv.bg.

Повече за критериите тук

 Най-изявените от ЮФ студенти (като Дияна Парпарова, Алекс Радков и Мадлен Павлова) вече имаха шанса да надградят своите познания и със стажове в по-висшите съдебни инстанции у нас и в САЩ, посочват организаторите, които пожелават успех на всички участници.

About De Fakto

Проверете също

Жена – касиер е задържана и обвинена за измама на 25 души в размер над 807 000 евро

Жена, касиер в партия, е задържана и обвинена за измама на 25 души в размер …

Наложиха „Подписка“ на бивш гл. архитект в район „Приморски“ за неверни удостоверения за търпимост в „Баба Алино“

Районен съд Варна наложи  „Подписка“ на един от привлечените към наказателна отговорност от  Варненската районна …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване