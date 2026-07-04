Министър Николай Найденов: Промяната в съдебния закон не е реформа. Истинските промени тепърва предстоят

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Само през последните месеци ВСС е пуснал поръчки за милиони евро Отсъствието на Русинова няма да се отрази негативно на съдебната система.

За съдебния бюджет

България е първа в Европейския съюз по бюджет на съдебната власт, в цифри това прави над 700 млн. евро. Това, което ние направихме, е да премахнем автоматизма в нарастването на възнагражденията.

ВСС е този, който трябва да приоритизира разходите си. В последните месеци са пуснати поръчки за милиони евро. Миналия месец беше пусната поръчка за 1,6 млн. евро за поддръжка на информационна система, която не работи. Ние проверяваме поръчки, които смятаме за съмнителни. Има и поръчки на 7-цифрени стойности. Това заяви правосъдният министър Николай Найденов пред БНТ в предаването „„Говори сега“

Той напомни, че в началото на тази година магистратската общност и съдебните служители получиха 5% увеличение на заплатите. Намаляване на възнагражденията няма да има, категоричен бе той.

„Думите за съкращения на 2000 съдебни служители не знам от къде дойдоха, но такова нещо няма„, каза министърт. Той заяви, че ще обиколи апелативните райони, за да успокои опасенията на служителите.

За съдебните служители каза, че те са гръбнакът в съдебната работа и никой не иска тези служители да се страхуват за тяхното бъдеще и тяхното препитание. „Няма да правим съкращения, преди да извършим функционален анализ в кои области може да се съкращава и в кои не може.“

За Емилия Русинова

През седмицата министър Найденов поиска отстраняване на и.ф. ръководителя на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова и от поста, и като прокурор.

Дocтъпът ѝ дo cлyжeбнa инфopмaция, ĸaĸтo и ĸaдpoвитe пpaвoмoщия въpxy мaгиcтpaти биxa мoгли дa възпpeпятcтвaт oбeĸтивнoтo, бeзпpиcтpacтнo и вceoбxвaтнo cъбиpaнe нa дoĸyмeнти, oтнocими ĸъм вoдeнoтo диcциплинapнo пpoизвoдcтвo, мотивира се министърът.

„Смятам, че с оглед текущото дисциплинарно производство, което е образувано срещу Емилия Русинова, тя не бива дори да присъства в съдебната сграда, защото може дори с лични контакти да оказва влияние и да влияе на обективността на извършваните действия“, заяви днес Найденов. Това е най-голямата прокуратура, която може да разследва магистрати и политици.

В Софийска градска прокуратура има доста интересни дела и папки, които отлежават по рафтовете и те могат да бъдат използвани за нерегламентирани влияния – за размяна на услуги или въздействие по друг начин върху добросъвестността на хората, които трябва да проведат това производство.

„Така, че нейното отсъствие няма да се отрази негативно на съдебната система. Всеки един магистрат трябва да е изцяло прозрачен в своите действия и да притежава необходимия интегритет“, добави той.

Станахме свидетели на кадрови назначения и решения, които не се базират на закона, заяви Найденов за работата на ВСС.

„Фактът, че членовете на ВСС останаха толкова дълго на позициите си, се отрази негативно на тях и на доверието в тяхната легитимност„, коментира той. “ Много се надявма, че ВСС не работи с услиги. По случая „Русинова“, аз не искам услуга от тях, а да си вършат работа„, добави той.

За съдебните промени

„Промяната в закона за съдебната власт не е съдебна реформа. Това са действия, които е трябвало да бъдат извършени преди много време. Истинските промени тепърва предстоят. Ще се постараем вечните съдебни началници да отстъпят назад“, заяви министърът.

„Ние не сме забранили на никого да номинира лица за членове на ВСС от парламентарната квота, но все пак, когато говорим и за обществени квоти, не трябва да забравяме Конституцията“, отбеляза Найденов. „С новия закон за КПК ние изискваме магистратите да декларират свои пътувания, принадлежности към тайни общества и ложи, както и всякакви зависимости“, заяви още той.

„Съдебните реформи катастрофираха. Реформите от 2015 година доведоха до избора на Иван Гешев. Доведоха и до създаването на предпоставки хора да овладеят съдебната система. Предишните реформи пък катастрофираха в Конституционния съд. Малко е нелепо капитанът на „Титаник“ да има претенции за експертиза в корабоплаването, обобщи Найденов.

За Десислава Атанасова

По повод информацията за полети на Делян Пеевски и Десислава Атанасова министърът каза: Един конституционен съдия трябва много да внимава и да има такова поведение в обществото, каквото се очаква от него“. „Подобни данни са най-малкото притеснителни“, Найденов.

„Но нека тези, които я избраха, да не бързат да се отричат от нея. Те имат вина за този избор„, заключи той.

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