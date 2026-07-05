Атанас Атанасов: Съдийската колегия не изясни съпричасността на съдии към мрежите на “ Петьо Еврото“ и на „Нотариуса“

Не е сигурно, че няма други мрежи освен тези на Петьо Еврото и Нотариуса, защото и имената на мрежи не са изяснени. Комисията създадена от Съдийската колегия на ВСС за съпричастност на съдии към тези мрежи, спря работа без резултат, каза в интервю пред БНР председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов. „И затова се обърнахме към представители на другите две власти –изпълнителната, към премиера и законодателната – НС, защото освен приемане на закони, законодателната власт изпълнява и контрол на изпълнителната власт. ВСС не изясни тези скандали и ние се оказваме в състояние, при което следва да искаме съдействие от другите две власти да изяснят тези съмнения“, каза още Атанасов. През седмицата Cъюзът нa cъдиитe в Бългapия (CCБ) изпpaти пиcмo дo пpeмиepa Pyмeн Paдeв, в ĸoeтo мoтивиpa нeoбxoдимocттa oт пълнa инcтитyциoнaлнa пpoвepĸa нa изпoлзвaнeтo нa cпeциaлни paзyзнaвaтeлни cpeдcтвa (CPC) и пpoцeдypитe пo тяxнoтo cъxpaнeниe, cвъpзaни c мaгиcтpaти. Cъдиитe aĸцeнитapaха, че е необходим пълeн aнaлиз нa сегшната нopмaтивнa ypeдбa зa cъxpaнявaнe нa чyвcтвитeлнa инфopмaция и вeщecтвeни дoĸaзaтeлcтвeни cpeдcтвa, премахване на зaĸoнoдaтeлни пpaзнoти, ĸoитo пoзвoлявaт пpoдължитeлнo cъxpaнeниe нa дaнни бeз яcни cpoĸoвe и ĸoнтpoл, ĸoгaтo нямa oбpaзyвaнo нaĸaзaтeлнo пpoизвoдcтвo.Както и да се гapaнтиpa нeзaвиcимocттa нa cъдa oт eвeнтyaлни извънpeдни cpeдcтвa зa тaйнo нaблюдeниe и влияниe въpxy мaгиcтpaти. „Досега няма отговор на писмото, освен до премиера е изпратено и до Спецкомисията на НС за контрол на службите за сигурност. Още не се е достигнало до разбулването. Мотивите, с които отправихме това наше писмо е след натрупване на много информация от различен характер.“ Атанас Атанасов припомни дело срещу съдия от страната, който е бил подслушван, включително и в кабинета му, когато са обсъждани присъди по други дела: „Но в хода на делото стана ясно, че няколко месеца този съдия е бил контролиран със СРС и включително е подслушван кабинетът му, където е обсъждана присъда. Сигналът до ДАНС е подаден от прокурор, който бил недоволен от действията на съдията„, разказа председателят на Съюза на съдиите. Атанасов не твърди, че съдии и магистрати не трябва да бъдат разследвани и използвани СРС-та, но трябва да се знае дали се злоупотребява с това правомощие: „Проучване на БХК обобщи данни на различни органи и се оказа, че подслушване на магистрати надвишава, десетки години назад във времето, но няма внесени обвинителни актове и няма присъди за престъпления, извършени от съдии, прокурори и следователи, и възниква въпросът, защо са използвани такива средства след като не са реализирани.“ Атанасов посочи, че последният отговор по ЗДОИ, даден на БХК от ДАНС, показва, че над 100 са били контролираните магистрати само по искания на ДАНС. В Неделя 150 Атанас Атанасов коментира и какви да бъдат критериите са кандидатите за членове на ВСС. Но е категоричен, че правилата е трябвало да бъдат вкарани в Закона за съдебната власт, а не както управляващите предлагат, допълнително да се приемат от НС. Той посочи и какви са моралните и етичните норми на конституционните съдии.

По рано в интервю за „Дойче веле“ Атанасов обяви за съществени промените в съдебния закон, които поставаха конкретни срокове за провеждане на избора за нов ВСС (до 17 октомври т.г.). Също така възможността професионалната общност на съдиите, общите събрания на съдилищата да участват в издигането на кандидатури за членове на Инспектората на ВСС. Това е важен орган, на когото е възложено да проверява дали съдиите и прокурорите извършват нарушения при осъществяване на дейността си, както и да следят за конфликт на интереси. От самата професионална общност зависи дали ще участва активно в този процес.

Съдията определи като положително наложеното ограничение за изпълнявалите функциите главен прокурор или председател на върховен съд – като титуляр или като временно изпълняващ – да не бъдат изборни членове. Това обективно води до ограничаване на зависимостите в системата, каза Атанасов.

Положително е, че обжалването на решенията на ВСС за повишаване и назначаване в общите съдилища ще става пред ВКС, а не пред ВАС както досега.

Вносителите обеч оттеглиха да има извънредно атестиране на председателите на съдилища и ръководители на прокуратури, което бе тяхно (на ПБ б.р.). Предложението бе за заместник-председател на съд или на ръководител на прокуратура да бъде назначаван само магистрат, който работи в този орган, а не от по-долно ниво, което позволява да се заобикаля конкурсното начало. Имаше разпоредба, според която тези, които са били заместници и вече престанат да бъдат такива, се връщат на предишните си работни места.

В последните години видяхме, че в много случаи този механизъм се използва за заобикаляне на конкурсното начало особено в прокуратурата: разкриват се много заместнически места, на тях се назначават колеги от по-долни прокуратури, после други се назначават за заместници и предишните не се връщат там, където са работили, а остават на същото по-високо ниво. Това са част от по-амбициозни цели, които не се случиха, отбеляза председателят на УС на ССБ.

Истинските промени тепърва предстоят, заяви вчера пред БНТ правосъдният министър Николай Найденов. Те ще променят начина, по който магистратите влизат в системата, начинът по който се оценяват и издигат. Ще се постараем „вечните“ съдебни началници да отстъпят назад, за да излезе ново поколение административни ръководители, каза той.