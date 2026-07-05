Крум Зарков: Две правителства се возиха на самолета на Пеевски и оттам се правеха назначения, вкл. и на конституционни съдии

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„Нека използваме историята със самолетите и да хвръкнем малко по-далече. На такъв самолет, като метафора, се возиха две правителства – на „сглобката“ и на „Желязков“, с всичките им партии, които са ги съставяли. Всички важни назначения, включително на конституционни съдии, са минавали оттам“ – заяви пред БТВ социалистът Крум Зарков, председател на БСП и бивш правосъден министър.

Може да излязат нови факти в публичното пространство, но казусът със самолета едва ли ще разплете мрежите на властта, каза той. Би могъл обаче да провокира нов подход от страна на институциите.

„Съмнявам се това да стане през казуса със самолета, но той може да допринесе за качествено ново поведение на новата власт“, подчерта политикът, добавяйки, че всяка публична личност дължи прозрачност и убедителни отговори пред обществото.

Зарков не подмина ролята на конституционните съдии Десислава Атанасова и Борислав Белазелков, избрани от мнозинството на сглобката, което промени основния закон в сферите на служебния кабинет и съдебната власт.

„С работата именно на тези съдии направеното в съдебната система беше отменено, а за „домовата книга“ – защитено, а се очакваше точно обратното да се случи. Това е сериозният политически разговор, който трябва да се води по повод воаяжите със самолета.

Той заяви, че влиянието на Пеевски следва да бъде предмет на сериозно разследване, като подчерта, че според него случаят с полетите е само част от по-широкия проблем. По думите му фокусът трябва да бъде върху нерегламентираното влияние, случая с КТБ и санкциите, а не върху „пикантния сюжет“ с пътуванията

“ Надявам се, че като общество ще осъзнаем, че докато подминаваме големите скандали, сме обречени на малките, а дървото закрива гората“.

Зарков припомни, че въпроси около делото КТБ остават без отговор от години, докато общественият дебат се концентрира върху второстепенни теми.

Лидерът на БСП коментира и санкциите по глобалния закон „Магнитски“, като обясни, че целта им е да защитят американската финансова система от „мръсни капитали“. „Те нямат юридически ефект пряко върху други територии, но много финансови институции се съобразяват с тях“, посочи той. Зарков отбеляза, че въпреки наложените му ограничения, „очевидно е, че Делян Пеевски живее без особени проблеми под тези санкции“.

В разговора беше засегната и темата за исканата оставка на конституционния съдия Десислава Атанасова. Зарков определи подигравките към нея като „прекомерни“ и заяви, че липсват законови основания за отстраняването ѝ. „Ясно е кога се прекратява предсрочно един мандат на конституционен съдия. Тоест ако тя самата не поиска да напусне, няма механизъм за нейното отстраняване“, каза той.

Според Зарков разграждането на олигархичния модел е дълъг процес и „не може да се случи за 50 дена“. Той коментира и предстоящите президентски избори, като заяви, че ако „президентът Илияна Йотова“ реши да се кандидатира, за социалистите би било напълно естествено да я подкрепят.

Управляващите в страната правилно идентифицират настоящите кризи, но отлагат всички съществени действия за есенния политически сезон, изтъкна Зарков, като коментира липсата на ясна визия за преодоляване на проблемите с бюджета, цените и съдебната система преди есента.

Според него инициативите като „кошницата с грижа“ и преговорите с големите търговски вериги няма да бъдат достатъчни за овладяване на ценовия натиск. Социалистът обърна внимание и на съдебната система, като посочи, че промените в Закона за съдебната власт са сложили само временни ограничения на настоящия Висш съдебен съвет, чийто мандат е отдавна изтекъл. Същинският сблъсък за политиките на мнозинството предстои по време на дебатите за държавните финанси наесен.