Министърът за „Пеевски- Атанасова“: Не са грешни данните, има различни регистри, много повече полети, дати и интересни факти

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Интересува ни има ли нарушаване на санкциите по закона „Магнитски“, които обещавам, че ще важат на територията на страната Не съветвам г-жа Атанасова да „рови“ твърде много по въпроса

За случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски има разминавания в различните регистри на службите и са заличавани данни. Това каза вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Проверките продължават, като основната задача е да стане ясно кой е платил за пътуванията на Пеевски и дали полетите са били на пазарна цена.

„Не са грешни данните. Има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри, има заличавания на данни. Проверяваме всичко. Това ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което е очевидно“, каза

Демерджиев, запитан на какво се дължи разминаването на данните, изнесени от него в парламента, че Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай, и нейните собствени – че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.

„Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват, така, че темата трябва да се фокусира върху важното има ли извършено престъпление.

Това проверяваме ние, и има ли нарушаване на санкциите по закона „Магнитски“, които аз обещах и продължавам да обещавам, че ще важат на територията на страната, противно на това, което заяви Пеевски“, каза още министърът.

Той обясни, че има много странни обстоятелства в този случай: “Има много повече полети, които поразително съвпадат като дати на излитане и кацане между същите тези хора. Така че никъде не се пропуква връзката, просто някои хора са се постарали някои данни да бъдат манипулирани. Ще има пълната информация по случая“, каза Демерджиев.

Министерството на вътрешните работи (МВР) започва структурна реформа, която включва закриване на звена, премахване на дублиращи се функции и цялостен преглед на организацията на ведомството, каза още вършеният министър. Целта е да се повиши ефективността в системата, да се оптимизират разходите и освобождаване на професионалния състав от административни натоварвания, като част от мерките вече са в процес на подготовка, съобщи Демерджиев.

Предвижда закриване на звено към политическото ръководство на министерството, което според него представлява „огромен необоснован разход“ и води до натрупване на ръководни длъжности без реална оперативна ефективност. Той допълни, че през годините са били създадени и други „екзотични“ структурни звена, които също ще бъдат премахнати в рамките на реформата, тъй като водят до изкривяване на системата и не отговарят отговарят на съвременните предизвикателства и оперативни нужди.

Демерджиев акцентира и върху необходимостта от по-добра координация между изпълнителната и законодателната власт, като посочи, че в събота по покана на премиера Румен Радев са проведени срещи за подобряване на синхрона между институциите. По думите му част от комуникацията с народните представители е била затруднена поради динамиката на работа в отделните министерства, но се работи за нейното възстановяване. Министърът допълни, че целта е да се постигне по-ясна информираност на законодателната власт относно работата на изпълнителната.

По-рано днес с полагане на венци пред Паметника на Незнайния воин и водосвет на знамената МВР отбеляза 147 години от създаването си.