Искането на министър Найденов за отстраняване на Русинова като шеф на СГП влиза в сряда в дневния ред на ВСС

Прокурорската колегия на ВСС ще внесе като допълнителна точка в дневния си ред искането на правосъдния министър Николай Найденов за отстраняване на Емилия Русинова като шеф на СГП. Това съобщи на ДеФакто осведомен източник в отговор на въпрос защо с оглед на краткия срок в графика на колегията за сряда не е предвидено министерското искане.
Научихме, че дневният ред е бил изготвен преди промените в съдебния закон да влязат в сила. Но председателят на дисциплинарния състав срещу Русинова Евгени Иванов ще направи предложение за разглеждане на предложението на министъра.
Това може да направи и Стефан Петров, представляващ ПК, за да бъде спазен 7-дневен срок от постъпване на искането, в който прокурорската колегия трябва да се произнесе.
Решението ѝ може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.
Тъй като законът бил пестелив относно поискана процедура за отстраняване при дисциплинарно производство, по аналогия ще се прилагат текстове за отстраняване при образувано наказателно производство, а Русинова ще бъде уведомена за решението на ПК, за да изложи бележки и възражения с оглед правото й на защита.
На 1 юли промените в ЗСВ бяха обнародвани, които дадоха правомощие на правосъдния министър, като вносител на предложението за образуване на дисциплинарка срещу магистрат, да може поиска неговото временно отстраняване от длъжност до три месеца.
На следващия ден, 2 юли, министър Найденов поиска от Прокурорската колегия да отстрани от длъжност Емилия Русинова – и като ръководител на Софийската градска прокуратура и от длъжността „прокурор“, като се мотивира, че при образуваното дисциплинарно производство срещу нея Русинова би могла да повлияе на прокурорите и следователите както от подчинената ѝ прокуратура (СГП), така и от Софийската районна прокуратура.
През април т.г. тогавашният министър на правосъдието Андрей Янкулов предложи на прокурорската колегия на ВСС да наложи най-тежкото дисциплинарно наказание – отстраняване от системата на градския прокурор на София, а на 13 май срещу Русинова беше образувано дисциплинарно производство за нарушаване на етичния кодекс на българските прокурори и следователи и за накърняване на престижа на съдебната власт.
Производството срещу Русинова е за накърняване на престижа на съдебната власт заради добилите известност нейните близки отношения с Петьо Петров-Еврото, срещу когото се водят разследвания за нерегламентирано влияния по аферата „Осемте джуджета“.
Ha 30 мapт cлyжeбният миниcтъp нa вътpeшнитe paбoти Eмил Дeчeв cъoбщи, чe имa пътyвaнe пpeз 2021 г., в ĸoeтo Eмилия Pycинoвa e пpecяĸлa гpaницaтa нa Бългapия c Peпyблиĸa Ceвepнa Maĸeдoния пpи Злaтapeвo в eднa и cъщa ĸoлa c Πeтьo Πeтpoв и Кристиян Христов, негов служител, признал пред БТВ, че е участвал в побои и палеж, поръчвани от корупционната група „Осемте джуджета“.
Пътуванията са осъществени през лятото на 2021 г., когато вече беше публично известна информацията за мрежата за нерегламентирано влияние в съдебната система и ролята на Петьо Еврото в нея.
Дни пpeди paзĸpитиятa зa вoаяжите c Πeтьo Eвpoтo, cтaнa извстено, чe pъĸoвoдeнaтa oт Pycинoвa CГΠ бe иззeлa oт ГДБOΠ цялaтa пpeпиcĸa пo cигнaлa нa бългapcĸaтa eвpoпpoĸypopĸa Teoдopa Гeopгиeвa, в който тя разказа, че именно Pycинoвa я е завела пpи Πeтьo Eвpoтo да обсъдят бъдещето й на европрокурор. Πpeпиcĸaтa бe прибрана тoлĸoвa бъpзo, чe нe e имaлo вpeмe Pycинoвa дopи дa бъдe paзпитaнa, коментира министър Дечев.
При последвалата през май дисциплинарна проверка се разбра, че три пъти Софийската градска прокуратура е отказала да образува досъдебно производство срещу Емилия Русинова.