Искането на министър Найденов за отстраняване на Русинова като шеф на СГП влиза в сряда в дневния ред на ВСС

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Прокурорската колегия на ВСС ще внесе като допълнителна точка в дневния си ред искането на правосъдния министър Николай Найденов за отстраняване на Емилия Русинова като шеф на СГП. Това съобщи на ДеФакто осведомен източник в отговор на въпрос защо с оглед на краткия срок в графика на колегията за сряда не е предвидено министерското искане.

Научихме, че дневният ред е бил изготвен преди промените в съдебния закон да влязат в сила. Но председателят на дисциплинарния състав срещу Русинова Евгени Иванов ще направи предложение за разглеждане на предложението на министъра.

Това може да направи и Стефан Петров, представляващ ПК, за да бъде спазен 7-дневен срок от постъпване на искането, в който прокурорската колегия трябва да се произнесе.

Решението ѝ може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

Тъй като законът бил пестелив относно поискана процедура за отстраняване при дисциплинарно производство, по аналогия ще се прилагат текстове за отстраняване при образувано наказателно производство, а Русинова ще бъде уведомена за решението на ПК, за да изложи бележки и възражения с оглед правото й на защита.

На 1 юли промените в ЗСВ бяха обнародвани, които дадоха правомощие на правосъдния министър, като вносител на предложението за образуване на дисциплинарка срещу магистрат, да може поиска неговото временно отстраняване от длъжност до три месеца.

На следващия ден, 2 юли, министър Найденов поиска от Прокурорската колегия да отстрани от длъжност Емилия Русинова – и като ръководител на Софийската градска прокуратура и от длъжността „прокурор“, като се мотивира, че при образуваното дисциплинарно производство срещу нея Русинова би могла да повлияе на прокурорите и следователите както от подчинената ѝ прокуратура (СГП), така и от Софийската районна прокуратура.

„Достъпът й до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистрати биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, относими към воденото дисциплинарно производство“ , каза той. Упражняването на пълния обем правомощия от Емилия Русинова би могла да възпрепятства и производствата по този случай, като повлияе върху поведението на потенциалните свидетели по дисциплинарното производство“, посочи още Николай Найденов. , каза той. Упражняването на пълния обем правомощия от Емилия Русинова би могла да възпрепятства и производствата по този случай, като повлияе върху поведението на потенциалните свидетели по дисциплинарното производство“, посочи още Николай Найденов.

Тя не трябва да стъпва дори в съдебната сграда, докато срещу нея се води дисциплинано производство, заяви пред БНТ Найденов.

През април т.г. тогавашният министър на правосъдието Андрей Янкулов предложи на прокурорската колегия на ВСС да наложи най-тежкото дисциплинарно наказание – отстраняване от системата на градския прокурор на София, а на 13 май срещу Русинова беше образувано дисциплинарно производство за нарушаване на етичния кодекс на българските прокурори и следователи и за накърняване на престижа на съдебната власт. Производството срещу Русинова е за накърняване на престижа на съдебната власт заради добилите известност нейните близки отношения с Петьо Петров-Еврото, срещу когото се водят разследвания за нерегламентирано влияния по аферата „Осемте джуджета“.