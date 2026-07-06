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ОС – Бургас остави  за постоянно в ареста изпълнителния директор на ВиК – Бургас Цветан Мирчев и негов служител

De Fakto 06.07.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 118 Прегледа

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Окръжният съд в Бургас остави  стави за постоянно в ареста изпълнителния директор на ВиК – Бургас Цветан Мирчев и служителя по инвеститорски контрол Илчо Боев.

Те са обвинени в умишлена безстопанственост дера за това, че в съучастие помежду си в качеството им на длъжностни лица – изпълнителен директор и служител по инвеститорски контрол в отдел „Строителство“ при „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД-Бургас (ВиК- Бургас), са предприели умишлени действия, довели до ощетяване на  дружеството със сумата от 303 281 евро.

Посочената сума е преведена от ВиК- Бургас в полза на друго търговско дружество, въпреки че договорените дейности между двете дружества не били изпълнени, което довело до значителни материални щети за ВиК-Бургас.

Престъплението е осъществено за времето от м. януари до м. юли 2026 година в  Бургас, като Мирчев  е действал в ролята на извършител, а служителят (И.Б.) в ролята на помагач.Двамата са обвинени, че с умишлени действия са ощетили дружеството с над 303 хиляди евро.

Според държавното обвинение двамата са превели посочената сума към дружество за почистване на сондажи, но в обектите няма извършена дейност. По документи средствата са пуснати на фирмата-изпълнител, но обществената поръчка се оказва фиктивна.

Според прокуратурата акцията е по сигнал, а обвинението е повдигнато след поредица свидетелски показания.

Сигналът идва от служителя Диян Широков, който твърди че е принуждаван да подписва приемно – предавателни протоколи за дейности, които не са извършени.

Според прокуратурата думите на Широков са потвърдени и от други свидетелски показания, а част от разпитваните са заявили, че тези нередности не са станали без знанието на изпълнителния директор.

В съдебната зала Цветан Мирчев заяви, че не приема обвиненията и не носи отговорност за извършените плащания. Те са били направени след надлежно разписани протоколи и фактури. Като репресия определи действията на прокуратурата неговия адвокат Петър Димитров.

Прокурора Кирков заяви, че случая е особено тежък, защото под риск е поставено здравето и живота на хората в Бургаска област. От прокуратурата настояват двамата задържани да останат в следствения арест.

Сумата на цялата обществена поръчка, част от която е обвинението, е за близо 1 милион евро, уточниха още от прокуратурата.

В края на юни при специализирана операция беше арестуван ръководителят на ВиК в Несебър Свилен Станчев. Според разследващите той е бил задържан с белязани пари, за които се предполага, че са били поискани от инвеститор край село Кошарица срещу съдействие за присъединяване към водопреносната мрежа

 

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