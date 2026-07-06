Съдиите от ВАС избраха съдия Мариана Шотева за член на Комисията за противодействие на корупцията

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Общо събрание на съдиите от Върховния административен съд избра за член наа Комисията за противодействие на корупцията (КПК) Марияна Шотева, съдия в Административен съд – Пловдив.

След провеждането на гласуването с хартиена бюлетина, конкурсната комисия обяви своето решение.

Гласували са 70 съдии, 44 от тях са „за“, 13 „против“, 13 са недействителните бюлетини.

С повече от 25 години юридически стаж в съдебната система, съдия Шотева има дългогодишен професионален опит в административното и наказателното право.

В периода 2014-2022 г. тя е административен ръководител на Административен съд – Пазарджик, а от 2022 г. досега е председател на Административен съд – Пловдив.

В своята концепция за работа тя поставя акцент върху укрепването на институционалния капацитет на антикорупционния орган, гарантирането на независимост и професионализъм в дейността му, както и върху последователното прилагане на законността и принципите на върховенството на правото.

„Натрупаният през годините практически опит в правораздаването, административното управление и прилагането на политики за прозрачност, отчетност и институционална почтеност ми дава увереност, че бих могла да допринеса за дейността на Комисията за противодействие на корупцията не само с професионални знания и управленски капацитет, но и с ясно съзнание за обществената отговорност, която тази институция носи пред гражданите. Убедена съм, че ефективното противодействие на корупцията изисква независимост, професионализъм, прозрачност, междуинституционално сътрудничество и последователност при прилагането на закона – принципи, които съм следвала през цялата си професионална кариера и които бих отстоявала и като член на Комисията за противодействие на корупцията“, пише в мотивационното писмо на съдия Шотева.

По време на изслушването й от конкурсната комисия тя отговори и на въпроси, поставени от неправителствени организации и медии.

След избора на Шотева вече е възможно КПК да се конституира – законът посочи, че ако някой от компетентните органи не избере, съответно не назначи, член на КПК от своята квота, съставът й се конституира, ако има избрани/назначени поне трима членове.

До момента президентът Илияна Йотова номинира следователя от Следствения отдел на Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров за член на КПК, а ВАдвС – столичният адвокат Милен Шопов. Върховният касационен съд (ВКС) ще проведе избора си чак на 23 юли – до изтичане на срока бе номиниран само зам.-председателят на Административен съд – Русе Ивайло Йосифов.

В парламента бе номиниран също само един кандидат – Пламен Тодоров, който за кратко бе повторно назначен за директор на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Предстои изслушване и гласуване.