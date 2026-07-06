Съдиите от ВАС избраха съдия Мариана Шотева за член на Комисията за противодействие на корупцията

Общо събрание на съдиите от Върховния административен съд избра за член наа Комисията за противодействие на корупцията (КПК) Марияна Шотева, съдия в Административен съд – Пловдив.
След провеждането на гласуването с хартиена бюлетина, конкурсната комисия обяви своето решение.
Гласували са 70 съдии, 44 от тях са „за“, 13 „против“, 13 са недействителните бюлетини.
С повече от 25 години юридически стаж в съдебната система, съдия Шотева има дългогодишен професионален опит в административното и наказателното право.
В периода 2014-2022 г. тя е административен ръководител на Административен съд – Пазарджик, а от 2022 г. досега е председател на Административен съд – Пловдив.
В своята концепция за работа тя поставя акцент върху укрепването на институционалния капацитет на антикорупционния орган, гарантирането на независимост и професионализъм в дейността му, както и върху последователното прилагане на законността и принципите на върховенството на правото.
„Натрупаният през годините практически опит в правораздаването, административното управление и прилагането на политики за прозрачност, отчетност и институционална почтеност ми дава увереност, че бих могла да допринеса за дейността на Комисията за противодействие на корупцията не само с професионални знания и управленски капацитет, но и с ясно съзнание за обществената отговорност, която тази институция носи пред гражданите. Убедена съм, че ефективното противодействие на корупцията изисква независимост, професионализъм, прозрачност, междуинституционално сътрудничество и последователност при прилагането на закона – принципи, които съм следвала през цялата си професионална кариера и които бих отстоявала и като член на Комисията за противодействие на корупцията“, пише в мотивационното писмо на съдия Шотева.
По време на изслушването й от конкурсната комисия тя отговори и на въпроси, поставени от неправителствени организации и медии.
След избора на Шотева вече е възможно КПК да се конституира – законът посочи, че ако някой от компетентните органи не избере, съответно не назначи, член на КПК от своята квота, съставът й се конституира, ако има избрани/назначени поне трима членове.
До момента президентът Илияна Йотова номинира следователя от Следствения отдел на Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров за член на КПК, а ВАдвС – столичният адвокат Милен Шопов. Върховният касационен съд (ВКС) ще проведе избора си чак на 23 юли – до изтичане на срока бе номиниран само зам.-председателят на Административен съд – Русе Ивайло Йосифов.
В парламента бе номиниран също само един кандидат – Пламен Тодоров, който за кратко бе повторно назначен за директор на Агенцията за държавна финансова инспекция.
Предстои изслушване и гласуване.