В понеделник: Вълна от сигнали за взривни устройства в съдебни палати, НАП и други институции в страната

Бургас

Сигнал за поставено взривно устройство беше подаден в Съдебната палата в Бургас минути преди началото на делото срещу Никола Бургазлиев – мъжа, обвинен за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг миналото лято. Въпреки напрежението около сигнала, съдебният процес трябва да започне с разпити на ключови свидетели. Сред първите призовани са полицейски служители и част от пострадалите по делото. В резултат от извънредната ситуация началото му бе отложено с час, но в крайна сметка бе дадено. Екипите не са открили взривни устройства.

С ъдебната палата е била евакуирана до уточняване на наличието на взривно устройство в сградата. Впоследствие стана ясно, че сигнали са изпратени и на имейли на Районните прокуратури в областта. Те гласят, че във всички съдебни палати в района има поставени взривни устройства.

При катастрофата АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в курорта, като сред пострадалите имаше и деца. Най-тежко ранена беше майката Христина, която почина след продължително лечение и престой в кома. Синът ѝ Марти, който днес е на пет години, продължава да се възстановява от преживяното.

Срещу Никола Бургазлиев е повдигнато обвинение за причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие. Според прокуратурата деянието е извършено след употреба на наркотични вещества и при условията на евентуален умисъл. Съдът даде хода на делото, което се следи с огромен обществен интерес заради тежките последици от инцидента.

Разград

Сред засегнатите е и Съдебната палата в Разград, където тази сутрин са получени съобщения за предполагаемо миниране на сградата.

По информация на полицията сигналите са постъпили около 9:30 часа на електронните адреси на Окръжния и Районния съд в града. Незабавно са предприети мерки за сигурност, районът е бил обезопасен, а компетентните служби са започнали проверки по установения ред.

Това не е първият подобен случай през последните месеци. В началото на юни десетки училища в Разград, Русе и други градове получиха анонимни съобщения със сходно съдържание, което наложи проверки и временно прекъсване на учебния процес. Няма данни за реална опасност, а работата по установяване на подателите продължава.

Плевен

Плевен евакуираха магистрати, съдебни служители и граждани от Съдебната палата.

Причината е сигнал за поставено взривно устройство.

Съдебната палата ще остана затворена до 13 часа днес. Такъв сигнал е получен и за лечебно заведение.

Екипите на МВР провериха двете сгради за наличие на взривно устройство.

Ловеч

Сигнали за поставени бомби са получени в три институции в Ловеч – Съдебната палата, офис на Националната агенция за приходите, който се помещава в сградата на Областната администрация, както и в Общината.

По информация на Областната дирекция на МВР сигналите за съда и НАП са постъпили по електронна поща малко преди 10:00 часа. Служителите са евакуирани, а полицейски екипи извършват проверки на сградите.

От полицията уточняват, че след приключване на огледите ръководствата на институциите ще преценят дали работата им може да бъде възстановена.

Костинброд

Сигнал за поставено взривно устройство е постъпил и в Районната прокуратура в Костинброд.

Извършват се проверки по случая, като няма информация за открити опасни предмети. Властите работят по установяване на подателя на заплахите. В Костинброд прокуратурата и общината се помещават в една и съща сграда. Всички служители са евакуирани .

Хасково

Сигнали за взривни устройства са получени и в няколко институции в Хасково.

Полиция влезе в сградите на Съдебната палата и Общината, където по протокол трябва да бъде извършена проверка, а през това време служителите да спрат работа. Сигналите са получени на имейлите на институциите.

Варна

Нови сигнали със заплахи бяха получени днес във Варна. Съобщения за предполагаеми взривни устройства са постъпили по електронната поща на две държавни институции – Областната администрация и Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите.

Първият сигнал е регистриран в 09:27 часа в Областна администрация – Варна. След извършена проверка на място не е установена реална опасност. По-късно, в 10:37 часа, подобно съобщение е получено и в ТД на НАП – Варна. Към момента компетентните служби продължават проверките по случая. Властите работят по установяване на произхода на изпратените електронни съобщения.

Кърджали Служителите на две държавни институции – на прокуратурата и на съда, в Кърджали са били изведени от работните им места след сигнали за взривни устройства, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Първият сигнал е бил получен на пощата на следствието, което се помещава в една сграда с държавното обвинение, в 9:54 часа. Час по-късно – в 10:54 ч., предупреждение е последвало и за Съдебната палата, в която се помещават Окръжният и Районният съд. Незабавно са сформирани оперативни групи. След извършените проверки достъпът до сградите и помещенията е бил възстановен, а учрежденията са продължили работата си. На 4 юни в Кърджали бяха получени общо 10 бомбени заплахи към училища, детски градини, както и към регионалната радиостанция на БНР.

Добрич

Служителите на Община Добрич са евакуирани след сигнал за поставено взривно устройство в сградата. Информацията е постъпила чрез телефон 112 около 11:00 часа, след като е бил получен имейл със заплаха.

Достъпът до сградата беше временно ограничен, а администрацията преустанови работа до приключване на полицейската проверка. Очаква се обслужването на граждани да бъде възстановено след приключване на огледите.

Видин

Сигнал за бомба е получен и на официалната електронна поща на Окръжния съд във Видин. Заради заплахата сградата на Съдебната палата беше затворена за посетители.

Магистрати, съдебни служители и граждани са евакуирани, докато екипи на компетентните органи извършват проверка на място. От съда посочиха, че ще информират своевременно за възстановяването на нормалния режим на работа.

Велико Търново и Благоевград

Сигнали за поставени взривни устройства са подадени и в съдебните палати във Велико Търново и Благоевград. По случаите са предприети стандартните мерки за сигурност, като се извършват проверки от органите на реда.

Враца

Сигнал за бомба е подаден за поделението на Национална агенция по приходите във Враца.

Пазарджик

Проверяват сигнал за поставено взривно устройство в сградата на съда и в Пазарджик. Районът около съдебната палата е отцепен, а служителите са изведени извън сградата.

Шумен

В общината в Шумен е изпратено електронно писмо със заплахата, в което се казва, че бомби има поставено и в други общини, включително Хасково.

Полиция влезе в сградите на съда и общината, където по протокол трябва да бъде направена проверка, а през това време служителите да спрат работа. Не са намерени взривни устройства и работата на институциите продължава нормално.

Сливен

Сигнал за поставено взривно устройство в сградата на Окръжен съд Сливен е получен по мейл тази сутрин в някои от институциите в града, потвърдиха от полицията, като не уточниха на пощата на коя институция е изпратено писмото.

Други засегнати градове

Подобни сигнали бяха получени и в съдебните палати в Казанлък, Стара Загора, Ямбол, Смолян и Търговище.

БТА