КЗК разследва картел между две дружества за доставки на храни за детски градини, училища и социални домове

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Комисията за защита на конкуренцията разследва картел между две дружества, участвали в множество обществени поръчки за доставка на хранителни продукти за детски градини, училища, университети, социални патронажи, домове за възрастни и хора с увреждания, както и за общини.

В рамките на производството екипи на антимонополния орган извършват днес внезапни проверки на място в офисите на дружествата „СТЕЛИТ 1“ ЕООД и „КИЛТЕКС“ ЕООД в София и Севлиево. Проверките се извършват след съдебни разрешения от Административен съд София-област и със съдействието на служители от отдел „Специализирани полицейски сили“ към МВР и ОДМВР – Габрово, съобщава КЗК.

Производството е образувано по сигнали на възложители за възможно нарушение на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията и чл. 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз от страна на двете фирми. Разследването е за предполагаемо забранено споразумение и/или съгласувана практика с цел манипулиране на процедури за възлагане на обществени поръчки – т.нар. тръжни манипулации.

Тръжните манипулации са форма на картел, при който участници в обществени поръчки се координират с цел фиксиране на цени, качество или количество на доставките и услугите от обществено значение, за да възпрепятстват конкуренцията и да извлекат необосновано големи печалби от публичните и европейски средства. Това води до неправомерно разходване на огромен обществен ресурс във вреда на гражданите, предвид което разследването на картели при тръжните манипулации е основен приоритет в работата на Комисията, отбелязва КЗК.

Разследването започна след сигнали от Техническия университет-София, община Трявна и детска градина „Калина“ в Трявна. В хода на задълбоченото предварително проучване Комисията е установила, че двете дружества са участвали в над 300 обществени поръчки за доставка на хранителни продукти за детски градини, училища, университети, социални домове и др. за периода 2020-2025 г., като използва и възможностите на новата аналитична платформа СИГМА.

Предварителният анализ е установил редица индикатори, които пораждат основателно съмнение за координация между двете фирми като: синхрон при подаването и декриптирането на офертите, идентични или близки ценови предложения, координирани откази от сключване на договори или непредставяне на изискуеми документи, както и използване на един и същ регистриран обект по Закона за храните. Събраните до момента данни от взаимно допълващи се индикатори са основание КЗК да образува производство и да извърши внезапните проверки на място.

При проверките в офисите служителите на Комисията разполагат с правомощия да получават достъп, да преглеждат и изземват документи и записи, независимо от носителя, на който се съхраняват.

Използва се и специализирана техника за възстановяване, удостоверяване на автентичността и анализ на цифрова информация. Събраните при проверките доказателства ще бъдат приобщени към материалите по производството, след което Комисията ще се произнесе в рамките на своите законови правомощия, като имуществената санкция може да бъде до 10% от общия оборот за предходната финансова година, се казав в съобщението на КЗК. .

Пълният текст на решението за самосезиране и образуване на производство тук