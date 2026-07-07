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Министърът на правосъдието открива нов арест и пробационна служба във Велико Търново, последният подземен е закрит

De Fakto 07.07.2026 Законът Напишете коментар 70 Прегледа

Defakto.bg

Министърът на правосъдието Николай Найденов ще открие новия арест и пробационна служба във Велико Търново.

Събитието ще се състои на 8 юли 2026 г., от 10.00 ч. и на него са поканени да присъстват представители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, на местната съдебна и изпълнителна власт.

Новият арест е с капацитет за настаняване до 60 задържани лица.  Помещенията са съобразени с международните стандарти за осигуряване на минимална жилищна площ не по-малко от 4 кв. м. за едно лице.

Новият комплекс събира администрацията на пробационната служба и помещенията за задържане, като така се осигурява съвременна работна среда и спазване на човешките права. Изграждането му е финал на реформата в местата за лишаване от свобода в Централна Северна България, съобщава МП.

Досегашните условия в региона са били  обект на критики от правозащитни организации. Във Велико Търново арестът се намираше в сградата на Областната дирекция на МВР и беше с ограничен капацитет, амортизирани помещения и без адекватна вентилация.

Положението в Габрово беше още по-тежко, тъй като там доскоро функционираше последният изцяло подземен арест в България, пише Евроком.  Заради липсата на естествена светлина и чист въздух Европейският комитет за предотвратяване на изтезанията и националният омбудсман многократно настояваха за незабавното му затваряне.

В отговор на препоръките Министерството на правосъдието е взело решение да закрие обекта в Габрово и да изгради нов регионален център във Велико Търново. Теренът се намира в района на затворническото общежитие от открит тип към затвора в Ловеч, което улеснява логистиката и конвоирането.

Освен килии за задържане, комплексът разполага и с ново административно крило за службите „Изпълнение на наказанията“. В него е инсталиран център за електронно наблюдение с GPS гривни за лица с мярка „домашен арест“ в целия регион.

Обособени са и зали за социална и корекционна дейност, където психолози и социални работници ще провеждат курсове за обществено въздействие. С въвеждането в експлоатация на комплекса България официално изпълнява изискванията на Европейската конвенция за правата на човека в тази област, съобщава БГНЕС.

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