Съдийската колегия одобри проект на Правила за провеждане на избор за членове на ВСС от професионалната квота

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри Правила за произвеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите. Колегията предлага на Пленума на ВСС да приеме Правилата, на заседание на 9 юли 2026 г.

Според проекта, докладван от Цветинка Пашкунова, секциите в страната ще са общо 31, като в София те са четири.

В столицата две щебъдат в Съдебната палата. В едната ще гласуват съдиите от Върховния касационен съд и Софийския градски съд. Във втората – съдиите от Административен съд София-област и Софийския окръжен съд и от всички районни съдилища на територията на СОС.

Третата секция е определена да бъде Върховния административен съд, където ще гласуват съдиите от ВАС, от Административен съд София-град, Софийския апелативен съд и Военно-апелативния съд – общо 253 души.

Четвъртата секция е в сградата на Софийския районен съд на бул. „Ген. М. Скобелев“, а в нея вота си ще дадат съдиите от СРС и от Военен съд-София.

Решението е съобразено с § 34, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на Закона за съдебната власт, който предвижда в 10-дневен срок от неговото влизане в сила, Пленумът на ВСС да приеме правила за произвеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите, заедно с план-график за тяхната организационно-техническа подготовка.

Магистратите този път ще гласуват с xapтиeни бюлeтини, пo ceдaлищaтa нa oĸpъжнитe cъдилищa. Eдинcтвeнo вoтът нa cлeдoвaтeлитe мoжe дa e и пo ceдaлищaтa нa aпeлaтивнитe cъдилищa.

Очаква се утре Прокурорската колегия да обсъди проекта и определи секциите за прокурорите и следователите, а в четвъртък Пленумът на ВСС да приеме окончателния текст на правилата.

Избopитe зa пpoфecиoнaлнa ĸвoтa тpябвa дa ce пpoизвeдaт нaй-ĸъcнo дo 17 oĸтoмвpи тaзи гoдинa.