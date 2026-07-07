Последни новини
Home / Законът / Съдийската колегия одобри проект на Правила за провеждане на избор за членове на ВСС от професионалната квота

Съдийската колегия одобри проект на Правила за провеждане на избор за членове на ВСС от професионалната квота

De Fakto 07.07.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 144 Прегледа

Defakto.bg

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри Правила за произвеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите. Колегията предлага на Пленума на ВСС да приеме Правилата, на заседание на 9 юли 2026 г.

Според проекта, докладван от Цветинка Пашкунова,  секциите в страната ще са общо 31, като в София те  са четири.

В столицата две щебъдат в Съдебната палата. В едната ще гласуват съдиите от Върховния касационен съд и Софийския градски съд. Във втората –  съдиите от Административен съд София-област и  Софийския окръжен съд и от всички районни съдилища на територията на СОС.

Третата секция е определена да бъде  Върховния административен съд, където ще гласуват съдиите от ВАС, от Административен съд София-град, Софийския апелативен съд и Военно-апелативния съд – общо 253 души.

Четвъртата секция е в сградата на Софийския районен съд на бул. „Ген. М. Скобелев“, а в нея вота си ще дадат  съдиите  от СРС и от Военен съд-София.

Решението е съобразено с § 34, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на Закона за съдебната власт, който предвижда в 10-дневен срок от неговото влизане в сила, Пленумът на ВСС да приеме правила за произвеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите, заедно с план-график за тяхната организационно-техническа подготовка.

Магистратите този път ще гласуват с  xapтиeни бюлeтини, пo ceдaлищaтa нa oĸpъжнитe cъдилищa. Eдинcтвeнo вoтът нa cлeдoвaтeлитe мoжe дa e и пo ceдaлищaтa нa aпeлaтивнитe cъдилищa.

Очаква се утре  Прокурорската колегия да обсъди проекта и  определи секциите за прокурорите и следователите, а в четвъртък Пленумът на ВСС да приеме  окончателния текст на правилата.

Избopитe зa пpoфecиoнaлнa ĸвoтa тpябвa дa ce пpoизвeдaт нaй-ĸъcнo дo 17 oĸтoмвpи тaзи гoдинa.

 

About De Fakto

Проверете също

Министърът на правосъдието открива нов арест и пробационна служба във Велико Търново, последният подземен е закрит

Министърът на правосъдието Николай Найденов ще открие новия арест и пробационна служба във Велико Търново. …

КЗК разследва картел между две дружества за доставки на храни за детски градини, училища и социални домове

Комисията за защита на конкуренцията разследва картел между две дружества, участвали в множество обществени поръчки …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване