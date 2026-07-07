УНСС с информация за резултатите от първо класиране на кандидат-студентите

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УНСС обяви резултатите от първото класиране, които са видими в индивидуалните онлайн профили на кандидат-студентите.

Записването е, както следва:

От 8 до 11 юли 2026 г. (включително) – на място;

От 8 юли до 23:59 на 12 юли (неделя) 2026 г. – онлайн.

Подробна информация за записване на новоприети студенти и необходимите документи можете да намерите ТУК.

При първо класиране класираните кандидат-студентите имат следните възможности:

Ако са приети в желаната специаност – да се запишат. Класираните по първо желание се записват без изчакване на следващите етапи на класирането.

Записаните студенти не участват в следващите етапи на класирането. Записването на студентите се извършва онлайн или на място в УНСС отдел „Студенти – бакалавър“ (централен вход на УНСС, партерен етаж), в Център за дистанционно обучение (централен вход на УНСС, партерен етаж) и в РЦДО – Хасково – за приетите в Регионалния център за дистанционно обучение.

Ако не са класирани в желаната специалност – еднократно да потвърдят желанието си да участват в следващите етапи на класирането. Потвърждаването е онлайн или на място в УНСС, отдел „Студенти – бакалавър“ (централен вход на УНСС, партерен етаж). Ако не желаят да участват в следващи етапи на класирането – да подадат заявление-декларация за прием и обучение срещу заплащане в желана от тях специалност, с изключение на специалностите „Право“ и „Медии и журналистика“. Записаните по този ред студенти не участват в следващите етапи на класирането.

Класираните по второ, трето и следващи желания, потвърдили участие в следващ етап на класирането, могат, при наличие на свободни места, да преминат в посочени по-напред специалности.

Кандидат-студентите – резерви, могат еднократно да потвърдят желанието си за участие в следващите етапи на класирането.

Незаписалите се и непотвърдили желание за обучение в УНСС отпадат от всички следващи класирания.

Важно! Заявления за класиране за прием в държавна поръчка (редовна форма на обучение) с оценка от ДЗИ по математика за специалности от направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ могат да бъдат подавани на място или онлайн.

На 14 юли 2026 г. ще бъде обявено второто класиране с резерви, което се извършва при наличие на незаети и непотвърдени места след първото класиране. Записването на класираните след втория етап ще се извърши от 15 до 17 юли 2026 г. (включително).

Следващите етапи можете да видите в таблицата: