Последни новини
Home / Гостува ни / УНСС с информация за резултатите от първо класиране на кандидат-студентите

УНСС с информация за резултатите от първо класиране на кандидат-студентите

De Fakto 07.07.2026 Гостува ни, Законът Напишете коментар 149 Прегледа

Defakto.bg

УНСС обяви резултатите от първото класиране, които  са видими в индивидуалните онлайн профили на кандидат-студентите.

Записването е, както следва:

От 8 до 11 юли 2026 г. (включително) – на място;

От 8 юли до 23:59 на 12 юли (неделя) 2026 г. – онлайн.

Подробна информация за записване на новоприети студенти и необходимите документи можете да намерите ТУК.

При първо класиране класираните кандидат-студентите имат следните възможности:

  1. Ако са приети в желаната специаност – да се запишат.  Класираните по първо желание се записват без изчакване на следващите етапи на класирането.

Записаните студенти не участват в следващите етапи на класирането. Записването на студентите се извършва онлайн или на място в УНСС отдел „Студенти – бакалавър“ (централен вход на УНСС, партерен етаж), в Център за дистанционно обучение (централен вход на УНСС, партерен етаж) и в РЦДО – Хасково – за приетите в Регионалния център за дистанционно обучение.

  1. Ако не са класирани в желаната специалност – еднократно да потвърдят желанието си да участват в следващите етапи на класирането. Потвърждаването е онлайн или на място в УНСС, отдел „Студенти – бакалавър“ (централен вход на УНСС, партерен етаж).
  2. Ако не желаят да участват в следващи етапи на класирането – да подадат заявление-декларация за прием и обучение срещу заплащане в желана от тях специалност, с изключение на специалностите „Право“ и „Медии и журналистика“. Записаните по този ред студенти не участват в следващите етапи на класирането.

Класираните по второ, трето и следващи желания, потвърдили участие в следващ етап на класирането, могат, при наличие на свободни места, да преминат в посочени по-напред специалности.

Кандидат-студентите – резерви, могат еднократно да потвърдят желанието си за участие в следващите етапи на класирането.

Незаписалите се и непотвърдили желание за обучение в УНСС отпадат от всички следващи класирания.

Важно! Заявления за класиране за прием в държавна поръчка (редовна форма на обучение) с оценка от ДЗИ по математика за специалности от направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ могат да бъдат подавани на място или онлайн.

На 14 юли 2026 г. ще бъде обявено второто класиране с резерви, което се извършва при наличие на незаети и непотвърдени места след първото класиране. Записването на класираните след втория етап ще се извърши от 15 до 17 юли 2026 г. (включително).

 

Следващите етапи можете да видите в таблицата:

21 юли 2026 г.

(вторник)

 Обявяване на резултатите от трети етап на класирането
22 – 24 юли 2026 г., вкл.

(сряда – петък)

 Записване на класираните след трети етап
27  – 29 юли 2026 г., вкл.

(понеделник – сряда)

 Допълнителен прием и подаване на кандидатстудентски документи за попълване на отделните незаети места
31 юли 2026 г.

(петък)

 Обявяване на допълнително класиране
3 – 5 август 2026 г., вкл.

(понеделник – сряда)

 Записване на класираните от допълнителния прием

 

 

About De Fakto

Проверете също

Министърът на правосъдието открива нов арест и пробационна служба във Велико Търново, последният подземен е закрит

Министърът на правосъдието Николай Найденов ще открие новия арест и пробационна служба във Велико Търново. …

Съдийската колегия одобри проект на Правила за провеждане на избор за членове на ВСС от професионалната квота

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри Правила за произвеждане на избори на членове на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване