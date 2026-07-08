Адв. Качаунова: Срамът е за нас, но Десислава Атанасова нанася репутационни щети на КС и на Венецианската комисия

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Смятаме, че има всички основания да се поиска оставката на Десислава Атанасова, защото фактите, които изнесе миналата седмица министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, че е пътувала до Дубай заедно с Делян Пеевски, са достатъчно основание за това. Тя нито е декларирала подобно пътуване, нито е обяснила тези връзки с политически лидер, за които в обществото имаше съмнения още преди да стане конституционен съдия.

Това каза адв. Адела Качаунова, съпредседател на БХК, пред „ФАКТИ „, която обяви за недопустим избора на Десислава Атанасова още при излъчването й за конституционен съдия. Наскоро БХК поиска самостоятелно оставка на Десислава Атанасова.

Последвалите разкрития, това, че тя показа дипломатическия си паспорт, с който била излязла от България, била само в Истанбул по нейни думи, а министърът потвърди, че тя всъщност е ползвала и личен паспорт, тревожат и на друго основание – защото един дипломатически паспорт принципно се използва за служебни цели, посочи Качаунова.

Адвокатът изясни и друга причина за поисканата оставка:

тя нямаше качествата да стане Конституционен съдия.

Атанасова бе известна като политическо острие на ГЕРБ и нейната политическа биография назад, не показва нищо по-различно и нищо повече от това, тя да е лице на политическа партия, без значение коя конкретно е тя, изтъкна Качаунова.

Но не показва никакви дълбоки познания в юридическата материя, в който и да е отрасъл на правото. Тя няма натрупан стаж в истинска юридическа работа, защото работата на един народен представител, макар и по законопроекти, не се доближава до тази същинска юридическа работа.

Стажът, който народните представители събират е за целите на пенсионното осигуряване и това е логично, но не означава същински юридически стаж, за да влезеш в Конституционния съд. .

Уникално е, каза Качаунова, че единственият юридически стаж, който Атанасвоа е имала, е била работата й като юрисконсулт преди 15-ти на години.

Един толкова нискостоящ на партийно ниво човек да стане съдия в КС, е нещо твърде противоречиво и се отразява на авторитета на самия съд.

В Конституцията няма ред за отзоваване в подобни случаи и ние можем единствено да настояваме за нейната оставка, каза адвокатът.

Конституционният съд от своя страна обаче може да вземе отношение,

категорична е Качаунова.

Имаше изявление, че там започват своя вътрешна проверка, защото те действително трябва да подходят внимателно. Това би могло и да е атака срещу един почетен на съдия.

Но в момента нямаме основания да смятаме, че има атака срещу съдия, който иначе е почтен.

Имахме съмнения в почтеността й преди избора, сега те се доказаха.

И затова Конституционния съд, колкото цялата институция да търпи негативи, е добре да излезе със становище. И това той може да направи, макар и да няма разписана процедура.

Разбира се Атанасова би могла да бъде проверена от Комисия за противодействие на корупцията. Декларирова ли е подобни пътувания? Кой е платил за тях?

Защото това са скъпи подаръци. И ако тя сама не е платила за тях, въпросът е кой, но най-вече защо е платил? Няма информация за подобни неща, но тя е длъжна да декларира всеки подарък, който получава.

Един самолетен билет, независимо за коя авиолиния е, е подобен скъп подарък. Твърденията на министър Демерджиев са за пътуване с частни полети, на частни авиокомпании, което е още по-вече луксозна услуга, която хората като цяло не си позволяват.

Тоест тя е уникална в някакво отношение.

Репутационни щети и за Венецианскта комисия

Има наслагване е на други обстоятелства, които трябва да се вземат предвид. За съжаление, срамът е за всички нас, но не бива да забравяме и още нещо. Десислава Атанасова е член на Венецианската комисия, комисията за демокрация чрез право на Съвета на Европа, която се състои от високо профилирани експерти по конституционно право, които оценяват състояние на държави или конкретни законодателни политики и актове на отделни държави от Съвета на Европа.

Тя, като член от България, ще оценява преодложения на други държави. Този уважаван орган, който се полза с високо доверие, също търпи репутационна щета от нейното присъствие.

ПП. На 31 януари 2025 г . Десислава Атанасова бе определена за представител на България във Венецианска комисия по решение на кабинета „Желязков“. Със същото решение, другият съдия, избран от НС заедно с нея от Нардоното събрание, Борислав Белазелков, бе определен за заместник на Атанасова в комисията.

Становището на Конституционния съд не бе искано.

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