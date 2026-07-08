До 20 юли във ВКС приемат заявления за участие в избора на един член на КАК със специализация по наказателно право

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До 20.07.2026 г. във ВКС ще се приемат заявления за участие в процедура за избор на един член на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия със специализация по наказателно право

За попълване на състава на Комисията по атестирането и конкурсите предстои провеждането на процедура по избор от Пленума на Върховния касационен съд на един действащ съдия за неин член със специализация по наказателно право.

Съставът на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) включва четирима членове от квотата на действащите съдии, избрани по реда на чл. 37, ал. 5 от ЗСВ от Пленума на Върховния касационен съд – двама със специализация по гражданско право и двама със специализация по наказателно право.

На 15.07.2026 г. изтича едногодишният мандат на член на Комисията по атестирането и конкурсите със специализация по наказателно право.

Затова до ръководителите на апелативните, окръжните и военните съдилища са изпратени писма относно възможността за подаване във Върховния касационен съд на заявления от съдиите за участие в процедурата в срок до 20.07.2026 г. включително.

Към заявленията трябва да се приложат автобиография и документи за съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 4 от ЗСВ. Кандидатите следва да отговарят и на критериите, предвидени във Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС. На членовете на Комисията е предоставена възможност да участват дистанционно чрез видеоконферентна връзка в провеждането на заседанията.

Документите се подават лично, по пощата или по електронен път: sandra_mladenova@vks.bg.