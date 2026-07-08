Парламентарната правна комисия започва обсъждане на промени в Изборния кодекс

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

На заседание парламентарната правна комисия започва обсъждането на промени в Изборния кодекс. Във вторник управляващите от „Прогресивна България“ предложиха връщане на машинния вот по правилата от 2021 г. – в секции под 300 души да се гласува на хартия, а в секции над 300 души – изцяло машинно.

Законопоректът предвижда да отпадне ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на ЕС, едно решение, прието скандално на финала на 51-то Народно събрание. Предлага се да отпадене и избирателен район „Чужбина“ по начина, по който сега е предвиден, защото затормозява избирателния процес, смятат вносителите.

С измененията се предлага след края на изборния ден избирателните комисии да броят контролните разписки като гаранция за законност и честност на изборите.

Предвижда се още социалните мрежи фейсбук, туитър и личните блогове да бъдат включени към дефиницията за медийни услуги, за да бъде избегнато нарушаването на разпоредбите на Изборния кодекс за неправомерно оповестяване на резултати от социологически проучвания до 20:00 ч. на изборния ден.

Тези нарушения на правилата на изборния процес оказват негативно въздействие върху решенията на избирателите и могат да доведат до изкривяване на вота им.

Подобна забрана за оповестяване на данни от социологическите проучвания в изборния ден е предвидена в други държави членки на Европейския съюз. Предвижда си и увеличение на размера на глобите и имуществените санкции, тъй като предвидените такива понастоящем не са препятствие за нарушителите, сочат вносителите.

Засилва се ролята и дейността на обучителните звена на ЦИК.

Целта е уменията и качеството на работа на членовете на избирателни комисии, предложени от политическите партии и коалиции, да се подобри чрез подготовка, като след полагане на изпит за придобиване на сертификат те ще имат предимство при включване в състава на различни избирателни комисии. Предлага се ЦИК да води публичен регистър на успешно обучените лица, структуриран по общини.

Това ще осигури прозрачност при подбора на членовете на избирателните комисии, ще улесни политическите партии и коалиции при определянето на техните представители и ще насърчи включването на лица с доказана подготовка в изборния процес, смятат от „Прогресивна България“.

С промените се регламентират правомощията на председателя на Централната избирателна комисия (ЦИК), тъй като понастоящем статутът на председателя на комисията не е уреден въобще в отклонение от законовата уредба на всички останали комисии, посочват още от ПБ.

Мнозинството на ПБ има за цел изборното законодателството да бъде прието преди края на сесията.

От „Демократична България“ (ДБ) приветстваха връщането на старите правила за машинно гласуване, премахващо хартиените бюлетини за секциите с над 300 избиратели, както и промените, свързани с вота извън ЕС.

В комисията има още шест законпроекта за изменение в Изборния кодекс, внесени от Продължаваме промяната, Демократична България, ДПС и Възраждане.