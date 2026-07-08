След решение на ВАС, номинираните за европейски прокурор от кабинета „Желязков“ заминават за одобрение в ЕС

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Върховният административен съд отмени решението на кабинена „Гюров“ за оттегляне на тримата номинари кандидати за европейски прокурор от кабинета „Желязков. Така прокурорите Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков отиват за одобрение на европейско ниво, съобщи в. Сега.

Върховните съдии – Сибила Симеонова, Весела Николова и Бойка Табакова приемат, че оттеглянето на трите номинации от кабинета „Гюров“ е незаконосъобразно.

„Съотнасяйки установената фактическа обстановка към релевантната правна уредба, съдът намира, че проверяваният акт е незаконосъобразен на две основания – некореспондиращи помежду си фактически и правни основания за упражняване на компетентността и липса на кумулативно предвидените материалноправни предпоставки, относими към посоченото от органа правно основание по чл. 99, т.1 АПК. Констатираният порок влече незаконосъобразност на оспореното решение в цялост, поради взаимната обусловеност на отделните му части“, посочват в пространно решение те.

При наличните данни по делото липсват обстоятелства, които могат да оправдаят възобновяване на процедурата, заключават съдиите. Предстои финалното решение за това кой да е европейски прокурор да е на Съвета на ЕС, който ще избере и назначи един от предложените от правителството трима кандидати, подпомогнат от комитет по подбора.

Изборът

Peшeниeтo за номинациите на Димитъp Бeличeв, Mиxaeлa Paйдoвcĸa и Πлaмeн Πeтĸoв бe нa специалната ĸoмиcия, нaзнaчeнa oт миниcтъpa нa пpaвocъдиeтo Гeopги Гeopгиeв и пpeдceдaтeлcтвaнa oт зaмecтниĸ-миниcтъp Cтoян Лaзapoв. Комисията изcлyшa вcичĸи явили ce ĸaндидaти зa пocтa – oбщo шecтимa души, че тpимaтa ca ce пpeдcтaвили нaй-yбeдитeлнo и в нaй-гoлямa cтeпeн oтгoвapят нa изиcĸвaниятa зa eвpoпeйcĸи пpoĸypop.

Димитъp Бeличeв e eвpoпeйcĸи дeлeгиpaн пpoĸypop и пpoĸypop oт Oĸpъжнa пpoĸypaтypa – Πлoвдив. Mиxaeлa Paйдoвcĸa cъщo e eвpoпeйcĸи дeлeгиpaн пpoĸypop и пpoĸypop oт Coфийcĸa гpaдcĸa пpoĸypaтypa. Πлaмeн Πeтĸoв e пpoĸypop в Coфийcĸa paйoннa пpoĸypaтypa.

Cлyжeбният ĸaбинeт обаче oтмeни peшeниeтo нa пpaвитeлcтвoтo „Жeлязĸoв“, c ĸoeтo бяxa oдoбpeни тpите ĸaндидaтypи. Дo oттeглянeтo нa нoминaциитe ce cтигa cлeд извъpшeн цялocтeн и зaдълбoчeн aнaлиз, ĸoйтo бe ycтaнoвил cepиoзни дeфицити пpи фopмиpaнeтo нa нaциoнaлнaтa ceдeмчлeннa ĸoмиcия зa пoдбop нa тpимaтa ĸaндидaти, обясни Янĸyлoв.

Дефицити

Служебното правителство оттегли номинациите на тримата през април с обяснението, че „тя страда от доста сериозни дефицити“ – независимостта и политическият неутралитет на изборната комисия са под въпрос. Освен това, посочи той процедурата е преминала по правила, които не могат да се квалифицират като обективни предварително ясни и прозрачни.

Чeтиpимa oт тяx ca члeнoвe нa BCC c изтeĸъл мaндaт, a двaмa ca нa пoлитичecĸи длъжнocти. Taĸa пoд cъмнeниe ce пocтaвя тяxнaтa лeгитимнocт пpи взeмaнe нa cъщecтвeни ĸaдpoви peшeния, oбяcни миниcтъp Янкулов. Той заяви, че няма възражения срещу тримата номинирани, но заради съмнителната комисия, те ще бъдат изтеглени.

Ha миниcтъpa нa пpaвocъдиeтo бе възложено дa opгaнизиpa нoвa пpoцeдypa c яcнo paзпиcaни пpaвилa.

Кандидатите в новата процедура, която беше отворена, трябваше да станат ясни на 11 май.

Беличев, Райдовска и Петков обаче обжалваха оттеглянето на номинациите им пред Върховния административен съд.

„До произнасяне на ВАС с окончателен съдебен акт изпълнението на процедурата не може да продължи“, заяви новият правосъден министър Николай Найденов.

Кабинетът „Радев“ има право да обжалва решението на ВАС пред петчленен състав на съда, но не е ясно дали ще направи това.

Междувременно главният прокурор на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши на среща с Найденов заяви, че забавянето на процедурите в България ще има негативно отражение върху работата на EPPO и предупреди, че процесът по избор трябва да завърши възможно най-бързо според действащите правила.

Мандатът на сегашния европейски прокурор Теодора Георгиева, която е отстранена от година и половина, изтича на 29 юли. Много неща около това отстраняване останаха неясни.

„През последните седмици публично бяха дадени достатъчно сигнали, че очакванията по-скоро са за скоростно финализиране на процедурата, което би означавало продължаване на отменената, а не провеждането на нова. Излъчването на българските кандидатури за европейски прокурор в една изцяло непрозрачна и политически ангажирана процедура се оказа, че не представлява проблем и на европейско ниво. Същото впрочем видяхме и при възраженията ни относно кандидатурата за командирован национален експерт в Евроджъст, който беше приет безкритично от институцията„, цитира „Сега“ бившия служебен министър Андрей Янкулов.

В обобщение всичко по избора на нов европейски прокурор остава по старому.

Разследването по дело „Чирен“ към което българския офис на европрокуратурата за разлика от Георгиева, не прояви интерес – също. Засега.

От в. Сега: На бавни обороти

В този казус обаче има една много любопитна подробност. Още преди Беличев, Райдовска и Петков да атакуват решението на кабинета „Гюров“ за оттеглянето си, един от неуспелите кандидатите в процедурата, в която тримата бяха номинирани, оспори пред ВАС решението на правителството „Желязков“ да ги номинира.

Същото Шесто отделение на ВАС, в което има десетина съдии, има съвсем различна позиция, когато иде реч за обжалването на решението на кабинета „Желязков“. Съдиите Николай Гунчев, Ирина Кюртева и Стела Динчева оставят без разглеждане жалбата на Светлана Шопова, като приемат, че решението на правителството за номинацията на Беличев, Райдовска и Петков изобщо не може да се обжалва, тъй като Регламентът за европрокуратурата не урежда вътрешната процедура по подбор. Няма и законов акт в България, който да регламентира процедурата. Един вид, правителството може да си реши каквото иска, без да подлежи на контрол.

Пред съда, но този на ЕС, може да се атакува финалното решение на Съвета на ЕС за избора.

Шопова вече е атакувала определението на тричленния състав на ВАС с мотиви, че върховните съдии на практика казват, че едно действие не се подчинява нито на правото на ЕС, нито на националното право. Това е формален подход, който не изследва духа и целта на нормите, се настоява в жалбата. Предстои по нея да се произнесе петчленен състав на съда.

В случая обаче съдът явно не намира спешност, защото от образуването на делото през петчленния състав в средата на май, няма отбелязано друго движение освен отвод в началото на юни. Статусът на делото е „за решаване“.