В избора за нови членове на ВСС прокурорите ще гласуват в 30 секции в страната, следователите в пет

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри проект на Правила за произвеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите и на основание чл. 29б, ал. 1 от ЗСВ отправи предложение до Пленума на Висшия съдебен съвет за тяхното приемане. Прокурорите ще гласуват за своите избррниц в новия състав на Висшия съдебен съвет в 30 секции, като три от тях ще са в София , а следователите ще гласуват в пет секции.

Решението е на прокурорската колегия на ВСС, която одобри проект на правила за провеждането на предстоящия избор за членове на съвета.

Във всяка окръжна прокуратура в страната ще има секция, като общият брой е 27. В столицата ще има три секции предвид броя на прокурорите, още не е изяснено къде ще бъдат разположени те.

Според последните поправки в Закона за съдебната власт секциите за следователите са разпределени по апелативни райони. Това означава, че те ще са пет – по една във всеки град, в който има апелативна прокуратура. В София ще има една секция. Разпределението е съобразено с изискването в ЗСВ в една секция да гласуват до триста магистрати.