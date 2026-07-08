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В избора за нови членове на ВСС прокурорите ще гласуват в 30 секции в страната, следователите в пет

De Fakto 08.07.2026 Законът Напишете коментар 96 Прегледа

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Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри проект на Правила за произвеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите и на основание чл. 29б, ал. 1 от ЗСВ отправи предложение до Пленума на Висшия съдебен съвет за тяхното приемане.

Прокурорите ще гласуват за своите избррниц в новия състав на Висшия съдебен съвет в 30 секции, като три от тях ще са в София , а следователите ще гласуват в пет секции.

Решението е на прокурорската колегия на ВСС, която одобри проект на правила за провеждането на предстоящия избор за членове на съвета.
Във всяка окръжна прокуратура в страната ще има секция, като общият брой е 27.   В столицата ще има три секции предвид броя на прокурорите, още не е изяснено къде ще бъдат разположени те.
Според последните поправки в Закона за съдебната власт секциите за следователите са разпределени по апелативни райони. Това означава, че те ще са пет – по една във всеки град, в който има апелативна прокуратура.  В София ще има една секция. Разпределението е съобразено с изискването в ЗСВ в една секция да гласуват до триста магистрати.

Решението е съобразено с § 34, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на Закона за съдебната власт, който предвижда в 10-дневен срок от неговото влизане в сила, Пленумът на ВСС да приеме правила за произвеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите, заедно с план-график за тяхната организационно-техническа подготовка.

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