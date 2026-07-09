Ако управляващите ще правят промени само след одобрение на системата отвътре, доникъде няма да стигнем

„Ако управляващите мислят да правят промени – само ако те са одобрени отвътре в съдебната система, доникъде няма да стигнем и нищо добро не ни очаква“ Това заяви пред БНР бившият вътрешен министър Емил Дечев за действията на управляващите в съдебната сфера .

Обясни: Вече имаме трайно създадена прослойка от съдии, прокурори и следователи вътре в съдебната система, която има съвсем различен дневен ред от българското общество, тя има съвсем различни усещания за това как живеем, имаме ли справедливост, функционира ли добре държавата, има ли тя нужда от реформи. Ако ще се слушат само гласовете отвътре и ще се правят реформи, само когато гласовете отвътре в съдебната система са съгласни с това – за мен това е тръгване по грешен път“, категоричен бе той.

За личното пространство

„Когато пътуват в един и същи самолет ръководител на парламентарно представена партия и друго лице, което доскоро също е било ръководител на парламентарната група на друга партия, а отскоро е станало конституционен съдия – това не е само личен, интимен проблем или информация, засягаща лична сфера, но тази информация има и обществено значение, защото тези две лица не са просто частни лица, които са решили да пътуват заедно в един и същи самолет, ако това е вярно.

Ако е вярно – това не е само тяхна частна сфера. Единият над 2 десетилетия е фактор в българската политика, другата – също е определяла решенията, които е вземала нейната парламентарна група, а след като е станала конституционен съдия, тя е трябвало да взема решения по жалби на ПГ на другия човек, за който говорим. Няма как това да остане само техен личен въпрос, има огромно обществено значение„, категоричен бе пред БНР в. .

По думите му самата Атанасова трябвя дя реши дали по някакъв начин е уронила престижа на КС и дали това морално я задължава да подаде оставка или не. Той допълни, че

Пеевски е бил задължен да декларира всякакви пътувания:

„Ако не го е направил, това е нарушение на нашето законодателство. Ако имаме действаща прокуратура, тя трябва да установи откъде са тези пари, възможно ли е това да съставлява състав на престъпление – например пране на пари, защо тези пари са плащани, чия е собствеността на частния самолет. Нещата опират до това дали имаме истински действаща прокуратура, която е готова да се заеме с разследването на случая“.

До този момент не знаем и вероятно няма образувано досъдебно производство срещу Делян Пеевски. За да има такова, трябва да са изпълнени определени стъпки за неговия имунитет. Но трябва да се има предвид, че е възможно да има някаква, предполагам, оперативна разработка. Тя може да е свързана например с пране на пари, корупция, финансиране на тероризъм.

Преди години имаше публично оповестено, че Пеевски има забрана да пътува в Турция. Беше публично оповестена информация, че има доклад на турското митническо разузнаване, че цигари, произведени от „Булгартабак“, са попадали контрабандно в Сирия и иракски и турски Кюрдистан, където за тези канали са отговаряли Ислямска държава и ПКК, обявена от турската държава, а и от други държави за терористична„. Според него най-вероятно ще остане впечатление в обществото, че

има чадър и той се отваря и затваря в зависимост от това кой е на власт.

Като вътрешен министър Дечев е трябвало да отговори на запитване по Закона за достъп до обществена информация за това дали Десислава Атанасова е летяла в определен период от време, както и дали е била с определени лица, публични личности, включително Делян Пеевски. От справката на ГД „Гранична полиция“, която е получил, става ясно, че от април 2023 до април 2026 г. тя е летяла 2 пъти до Истанбул. В нейните полети обаче не е имало други публични личности, включително Делян Пеевски, са посочили тогава от „Гранична полиция“, разясни Дечев в предаването „Преди всички“.

„Това, което изнася като информация сегашният вътрешен министър, е противоречащо на това, което аз тогава получих от „Гранична полиция“. Няма как едновременно и двете справки, съдържащи данни, които си противоречат, да бъдат верни. Това е много тревожно„, подчерта той и изрази надежда: „Силно се надявам назначената от вътрешния министър Демерджиев проверка, която трябва да се извърши от Дирекция „Вътрешна сигурност“, да установи на какво се дължат тези противоречия, има ли извършени нарушения на закона от служители на „Гранична полиция“ или друга държавна институция – не само нарушения на закона, но дори и извършени престъпления“. „„Гранична полиция“ пази данните за лицата, които напускат българската граница, но тя няма информация за това кой лети в самия самолет. Демерджиев е ползвал информация от друга структура на МВР – ГДБОП, която му е подала данни със списъка на лицата, които пътуват в самолета. Оттам Демерджиев е направил своите заключения, че тези две лица – Атанасова и Пеевски – са летели в един и същ частен самолет“, обясни Дечев. И добави: „Трябва да изчакаме Дирекция „Вътрешна сигурност“ да направи своята проверка и да представи доклад на какво се дължат противоречията. Дотогава ще бъдем принудени да правим само спекулации и предположения. Не може да се оставят нещата така. Трябва да се изясни истината и ако има виновни лица, които са манипулирали данни, срещу тях трябва да бъдат образувани дисциплинарни производства, а ако има престъпление – съответно досъдебни и наказателни производства„.

Големият длъжник е българската прокуратура,

„Прокуратурата не направи нищо съществено, за да се разбере истината както по отношение на групата „Осемте джуджета“, ръководена от Петьо Еврото, така и не направи нищо сериозно за разследване на втората група – за брокерство и влияние в съдебната система – групата на Мартин Божанов – Нотариуса. Когато има такова бездействие и не се открива обективната истина, това дава възможност различни лица да спекулират и да използват това, което се е случило, за определени цели“, обясни категоричен бе Дечев.