Демерджиев: Скоро ще има пълен списък на всички свързани с частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски

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Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи пред журналисти, че е предстояща нова информация за хора, свързани частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски:

„На разположение на българските депутати съвсем скоро ще бъде представен пълният списък, до който е стигнал ГДБОП, така че всеки от вас ще може да прецени кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от „Делото КТБ“, а други го наричат „Аферата КТБ“ и т.н.“.

Но списъкът ще бъде достъпен, така че всеки сам ще може да си направи заключение.

Демерджиев ще пътува за Съединениет щати, къдеот е поканен международна конференция. Там ще запознае Службата за контрол на чуждестранните активи на (OFAC) към Министерството на финансите на Съединените американски щати как санкционирани по закона „Магнитски“ българи избягват ограниченията по глобалния закон.

„Такива хора, които са санкционирани за „гранд“ корупция, включени са в този, бих го нарекъл „позорен“ списък, не могат да развращават цели държави, не могат да изграждат структури – къде легални, къде полулегални, които структури практически в сянка да управляват държавата. Спомняте си т. нар. кабинет Желязков, аз го наричам „кабинет Пеевски“ – върхът на политическата наглост беше да се сформира нещо подобно и по този начин, санкциониран по закона „Магнитски“ да управляват цяла държава в Европейския съюз„, каза министърът.

И още: Някой много грешно разтълкува думите ми към г-жа Атанасова. В момента, като вкарва този въпроса във фокуса на вниманието, госпожата прави така, че да излязат факти, които по принцип не са ни толкова важни в хода на производствата, които водим. Така, че всички въпроси, които постави госпожата Атанасова, ще намерят своя отговор и то по несъмнен начин. Има доста странни обстоятелсти, свързани включително с нейни действия, отбеляза Демерджиев.

За нас фокусът е дали този човек Делян Пеевски разполага реално със средствата, които е похарчил, огромни милиони, вложени в полети, не говоря за други неща, откъде идват тези милиони и идват ли от някаква форма на престъпна дейност. Ние няма да изгубим фокуса. Фактите ще бъдат изнесени в пълнота

Министърът на вътрешните работи потвърди, че бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия.

„Екстрадицията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Създава се вече организация“. Действително разрешена екстрадицията, при това по облечена процедура, създали сме и необходимите условия. Разговарях с отговорните за това, да бъде поет и доведен пред правоохранителните организации. Много бързо се създава се организация в момента.