Изборът за нов ВСС от съдии, прокурори и следователи ще приключи на 21 ноември, реши пленумът на кадровиците

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие единодушно на 21 ноември да приключи избора от професионалната квота за нов състав на съвета. На тази дата ще приключи изборът на новите 11 от професионалните квоти на съдии, прокурори и следователи.

Първото общо събрание ще бъде на прокурорите на 17 октомври, а гласуването – на 24 ноември.

Второто събрание – на съдиите, ще бъде на 31 октомври, а гласуването – на 7 ноември.

Следователите ще имат общо събрание на 14 ноември и гласуване на 21 ноември.

„Вече имаме дати за избор на ВСС и това е новината, заяви министърът на правосъдието Николай Найденов. Той посочи, че процедурата за попълване на т.нар. парламентарна квота ще бъде съобразена с магистратския график, за да текат изборите паралелно.

Найденов присъства на дискусията на пленумя на ВСС, която определи като „ доста задълбочена по въпроса кое да бъде с приоритет – спазването на определения в закона срок или даването на възможност за пълна организационна мобилизация чрез видеозаснемане, осигуряване на правилните места и възможността на кандидатите да проведат своята кампания в период, определен за съдебна ваканция“.

Цветинка Пашкунова, посочи по време на заседанието, че видеозаснемане ще има по време на изборите, отварянето на урните и преброяването на бюлетините. Представители на медиите ще има на всички етапи от изборния процес, добави тя. Пашкунова обърна внимание обаче, че има проблем с обществената поръчка, която да осигури видеозаснемането. Не е сигурно дали до средата на септември ще са готови резултатите за техниката за видеозаснемането, каза тя.

Найденов посочи пред Пленума, че няма как да се измени Законът за обществените поръчки за една поръчка, но предвид спешността има достатъчно механизми в него. Налице са обективни обстоятелства и мисля, че могат да бъдат проведени процедурите в съкратени срокове, каза още той. Той добави, че трябва да се водят от максималната публичност и свободата на изборите, защото това ще определи общественото мнение за този състав в бъдеще и че качеството не трябва да отстъпва на бързината.

Според Галина Захарова, председател на Върховния касационен съд, няма да е фатално малко да бъдат надхвърлени сроковете по обективин причини.

Промените в Закона за съдебната власт, които влязоха в сила от 1 юли, предвиждат гласуването да бъде само с хартиени бюлетини, а секциите да бъдат разположени в окръжните съдилища и прокуратури. Само за следователите е предвидено гласуването да бъде по апелативни райони. Изборите за професионалната квота трябва да се проведат най-късно до 17 октомври.

Според закона предложения за изборни членове на Висшия съдебен съвет може да прави всеки съдия, прокурор или следовател не по-късно от два месеца преди произвеждането на избора, тоест – прокурорски номинации могат да се правят до 23 август, съдийски – до 6 септември, а следователски – до 20 септември.