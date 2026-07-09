КС: Възложеното задължение на ВАдвС да изготви вътрешни правила срещу прането на пари, не е противоконституционно

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Конституционният съд единодушно обяви, че възложеното задължение за изготяне от ВАдвС на eдинни вътpeшни пpaвилa зa ĸoнтpoл и пpeдoтвpaтявaнe нa изпиpaнeтo нa пapи и финaнcиpaнeтo нa тepopизмa, ĸoитo сe пpилaгaт oт члeнoвeтe нa aдвoĸaтcĸитe ĸoлeгии, не е противоконституционно.

Обстоятелството, че това задължение е посочено в Закона за мерките срешу изпиране на пари, а не със Закона за адвокатурата, не го прави конституционно нетърпимо, приемат съдиите.

Съдът отхвърля искането на петчленен състав на Върховния административен съд, който сезира КС с позиция, че възлагането на адвокатурата на мерки срещу прането пари чрез чл. 101, ал. 4, изречение второ от Закона за мерките срещу изпирането на пари, е нарушение на Конституцита.

Съдия докладчик по делото е съдия Надежда Джелепова. Решението е прието единодушно от 11 съдии и е подписано със становище от съдия Янаки Стоилов.

Върховните съдии посочиха, че според Конституцията адвокатурата за свободна, независима и самоуправляваща се организация, а основният закон може да овластява държавен орган с правомощието да издава нормативни актове, ако това е свързано с неговата функционална компетентност. Висшият адвокатски съвет в рамките на своята компетентност по Закона за адвокатурата може да издава подзаконови нормативни актове, но само ако е оправомощен за това със специалния си устройствен закон, посочиха въpxoвнитe cъдии.

Административното дело пpeд BAC бe образувано по касационна жалба, подадена от адвокати против решение на 3-члeнeн cъствa нa ВАС, което е оставило без уважение искането им да бъдe сезиран Конституционния съд c разпоредбата на чл. 101, ал. 4, изр. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) поради противоречие й с чл. 30, ал. 5, чл. 32, ал. 2 и чл. 34 от Конституцията на Република България.

Мотивите на съда

В мотивите си КС посочва, че специфичният характер на процеса „изпиране на пари“, неговият мащаб и вредите, които той нанася на обществата и икономиките на държавите, както и необходимостта от противодействие са подчертани в практиката на Конституционния съд. Цитира свое определение №1/2021 г. по к.д. №2/2021 г.).в което е изткъвал, че изпирането на пари е „риск за цялото общество, за устоите на конституционния демократичен ред и управление и с негативно влияние върху икономиката, водещи до намаляване на ефективността на финансовата система, възпрепятстване на използването на европейските фондове, разрушаване на конкурентната среда и отслабване на силата на стимулите за икономически растеж в страната“ .

В този смисъл Конституционният съд е приел, че Законът за мерките срещу изпирането на пари (обн. ДВ, бр. 27 от 2018 г.) „се вписва в правотворческите усилия на демократичната международна общност за създаване на цялостна и хомогенна правна рамка за организирано противопоставяне срещу изпирането на пари“.

Съдът напомня, че кръгът на задължените субекти, които следва да прилагат посочените мерки, са изчерпателно посочени в чл. 4 ЗМИП и сред тях попадат и представителите на определени професии, като адвокатите са включени в качеството им на лица, които по занятие извършват правни консултации в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/849.

По повод твърдението на върховните съдии, че адвокатурата не може да бъде задължавана с други закони, освен нейния, съдът казва:

Конституционният статус на адвокатурата не е основание за ограничаване на изключителните правомощия на Народното събрание по своя преценка, без да нарушава принципи на Основния закон, да предвиди задължение за Висшия адвокатски съвет да приеме единни вътрешни правила, пише в решението.

Обстоятелството, че това задължение е предвидено не със Закона за адвокатурата, а с друг закон, не го прави конституционно нетърпимо. Приемането на дадена конкретна уредба в един нормативен акт вместо в друг не променя нейната същност, а е израз на преценката на Народното събрание по какъв начин да въведе дадено правило в правната система. Компетентността на Висшия адвокатски съвет, както и на останалите, посочени в чл. 101, ал. 4, изречение първо ЗМИП, професионални организации произтича от законова норма, уреждаща специфичен предмет – изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Доколкото този специфичен предмет не е свързан с основния предмет на регулация по Закона за адвокатурата, то е допустимо с друг закон да бъде предоставена компетентност на Висшия адвокатски съвет да издаде единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Такива правила може да бъдат приети от Висшия адвокатски съвет именно въз основа на изрична разпоредба от закон, уреждащ конкретно материята за изпирането на пари и финансирането на тероризма, посочва съдът.

В заключение Конституционният съд намира, че приемането от Висшия адвокатски съвет на мерки за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, направено въз основа на изричната разпоредба на чл. 101, ал. 4, изречение второ ЗМИП, не води до противоречие с чл. 4, ал. 1 и чл. 134 от Конституцията.

С тези съображения съдът отхвъря искането на петчленния състав на Върховния административен.