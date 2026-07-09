Преди два месеца Борислав Сарафов беше изпълняващ функцията главен прокурор, а Емилия Русинова – изпълняващ функциите административен ръководител на Софийската градска прокуратура. В момента единият е обикновен следовател, а другият е под угрозата да бъде отстранен. Това каза министърът на правосъдието Николай Найденов в предаването „Здравей, България” по NOVA.

Производството по временното отстраняване на Емилия Русинова предвижда това да се случи в срок от 7 дни, който изтича днес и очевидно няма да бъде спазен, стана ясно от думите на министъра.

„Надявам се, че в рамките на следващата седмица Прокурорската колегия ще разгледа отново този случай. В противен случай ще означава, че тя не изпълнява закона”, заяви Найденов, като допълни, че разполага с правни средства за противодействие, ако не бъде взето решение.

С последните променив ЗСВ в чл. 232 бе записано, че: При образувано дисциплинарно производство за налагане на наказание дисциплинарно освобождаване от длъжност на административен ръководител или заместник на административния ръководител, както и на наказание освобождаване от длъжност на административен ръководител или заместник на административния ръководител, съответната колегия на Висшия съдебен съвет може да го отстрани от длъжност и по предложение на вносителя на предложението за налагане на дисциплинарно наказание. В случая това е правосъдинят министър, който поиска отстраняването й.

Изрично е посочено също, че: колегията се произнася в 7-дневен срок от постъпването на искането.

Вчера прокурорската колегия не се произнесе в определения 7-дневен срок, а като реши да изпрати искането на правосъдия министъра на Русинова с оглед защитата й, пропусна да определи срок в който тя трябва да даде обясненията си или да бъде изслушана – с това създаде подозрение за протакане на процедурата.

Найденов заяви още, че Министерството на правосъдието по проект за изменение на Закона за съдебната власт в най-кратък срок. „Част от закона за съдебната власт, който ще бъде изменен, е да забравим така наречените „вечни началници“. Защото считаме, че първото изкривяване започва там”, обясни Найденов. Целта е през есента да бъде избран нов Висш съдебен съвет по нови правила, със засилени проверки на интегритета на кандидатите.

Относно твърденията за магистрати, държани в зависимост чрез нерегламентирани специални разузнавателни средства, министърът посочи, че проблемът е в използването им, без да се стига до досъдебни производства и обвинителни актове. Предвиждат се законодателни изменения, за да се направи процесът по-независим.

„Целта е не само един съдия да дава подобни разрешения”, отбеляза Найденов и уточни, че ще бъде въведен случаен подбор сред определен кръг съдии със съответната специализация. Той потвърди, че ще има проверка на всички дадени разрешения и на начина, по който се е процедирало със събраните доказателства.

Във връзка със санкциите по Закона „Магнитски“ и доходите на Делян Пеевски, правосъдният министър подчерта, че вътрешният министър Иван Демерджиев има подкрепата на цялото правителство.

Според Найденов българската правна система трябва да изгради собствено законодателство в тази сфера. „Очевидно е, че нашето законодателство може да бъде усъвършенствано в тази насока, за да защитим финансовите си интереси и да разследваме всички тези явления”, посочи той.

По думите на правосъдния министър планът минимум за следващите месеци включва новият състав на ВСС да започне интензивна работа по обективна оценка на досегашните избори и назначения. „Искаме да подобрим начина, по който се влиза в тази съдебна система, така че да не се оказва, че хората на входа трябва да излизат по средата заради липса на определени качества или начин, по който са влезли”, каза още Найденов.

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