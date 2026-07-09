Пловдивският апелативен съд отказа да предаде български гражданин на Великобритания

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Пловдивският апелативен съд отказа предаване на български гражданин (Е. Ф.) на съдебните власти във Великобритания. Срещу него е издадена заповед за арест с цел провеждане на наказателно преследване по обвинения за сексуални посегателства, воайорство и неявяване пред съда в Бирмингам.

Първоначално Е.Ф. е бил задържан във Великобритания, но след това освободен, тъй като деянията, в които е обвинен, са извършени преди седем години.

Апелативните съдии на два пъти са поискали гаранции от властите във Великобритания, че ако българският гражданин бъде осъден на доживотен затвор, каквото наказание се предвижда за две от престъпленията, за които е търсен или лишаване от свобода, той ще бъде върнат в България за изтърпяване на наказанието си.

Такива убедителни гаранции обаче не са получени. На изричните искания на българския съд да се посочат законовите разпоредби във Великобритания, които дават възможност при наложено наказание доживотен затвор то да бъде преразгледано при поискване или най-късно след 20 години, конкретен отговор не е получен.

На Пловдивския апелативен съд на два пъти са препращани писма от властите на Великобритания, които вече са били представени по време на разглеждане на делото от окръжния съд. Дори и в тях е посочено, че пълна информация за присъдата ще бъде предоставена едва след връщането на българския гражданин в странат ни. В същото време самото му връщане се поставя в зависимост от редица неясно заявени условия, включително и обмисляне на процедура по определяне на допълнително наказание лишаване от свобода, в случай на неплащане на финансова санкция. Такава възможност, изобщо липсва по националното законодателство България.

Поради това Апелативният съд отказа изпълнението на заповедта за арест, издадена от съдебните власти на Кралство Великобритания и освободи Е.Ф. още в съдебната зала.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.