Демерджиев внесе в НС данни за лицата, свързани с частните полети на Делян Пеевски, прокуратурата му образува проверка

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев внесе в Народното събрание справка с информация за лица, свързани с частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.
Документът е изпратен до председателя на Народното събрание във връзка с искания от страна на народни представители да се запознаят с наличните данни относно проверката на санкционирани по глобалния закон „Магнитски“ лица, съобщават от ведомството.
Към справката е приложена разпечатка от международна система, която показва резервационните и полетни данни от началото на 2023 година до юни 2026 година на лице, за което има постъпили сигнали, по които се извършват проверки, уточняват оттам. Предоставените данни не застрашават по-нататъшните действия на органите на реда (цялата справка най-долу).
На 8 юли от МВР съобщи, че са влезли в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, които налагат санкциите по закона „Магнитски“, се казва в официално съобщение на вътрешното ведомство.
„На разположение на депутатите съвсем скоро ще бъде представен пълният списък, до който е стигнала ГДБОП – кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски, има ли нещо нездраво в тези връзки, дали са участвали в обществени поръчки, дали други са познати от аферата КТБ“, заяви вчера вътрешният министър.
В писмото до OFAC, подписано от вътрешния министър , се посочва, че в хода на различни производства, извършвани от органите на МВР, са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции
Българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които считат за относими към прилагането и ефективността на санкциите, посочиха от МВР
Очаква се предоставената на парламента справка да внесе яснота кои са лицата, пътували с Пеевски и на какво основание е била извършена проверката.
Депутатът от партията на Делян Пеевски Калин Стоянов обяви, че е е подал сигнал в прокуратурата, според която МВР, ДАНС и ГДБОП извършват действия по премахване на електронни данни и системни записи, които биха могли да имат отношение към разследването на предполагаемо неправомерно използване на информация от системата PNR (Passenger Name Record). „Съществува реален риск да бъдат унищожени доказателства за евентуални злоупотреби и да установят отговорните лица“, твърди Стоянов до прокуратурата.
Междувременно прокуратурата съобщи, че е разпоредила проверка по сигнали от депутати за предполагаемо неправомерно използване на данни от системата за резервационни записи на пътниците (PNR).
Проверката е възложена на националната полиция, която трябва да установи дали има достатъчно данни за образуване на досъдебно производство.
С конкретни действия по проверката ще се заеме Главна дирекция „Национална полиция“ към МВР. Резултатите следва да бъдат докладвани на прокуратурата и събраните материали да бъдат анализирани от прокурора, за да се прецени дали има достатъчно данни за образуване на досъдебно производство и провеждане на разследване по реда на Наказателно процесуалния кодекс, посочиха от прокуратурата.
Всички действия се осъществяват при стриктно спазване на принципа на законност и в рамките на правомощията на прокуратурата, като СГП е длъжна да установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление, когато е сезирана с твърдения за такова. Своевременно ще бъде информирана и обществеността за резултатите от извършените проверки, отбелязват от прокуратурата.
На 2 юли вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента каза, че е установено съвместно пътуване на 5 април 2024 г. с въздушен превозвач в посока София – Дубай на Делян Пеевски с Десислава Атанасова. Ден по-късно Десислава Атанасова, която в момента е конституционен съдия през електронната поща на КС на два пъти обяви, че това не е вярно.
“ B мoмeнтa, ĸaтo вĸapвa тoзи въпpoca във фoĸyca нa внимaниeтo, гocпoжaтa пpaви тaĸa, чe дa излязaт фaĸти, ĸoитo пo пpинцип нe ca ни тoлĸoвa вaжни в xoдa нa пpoизвoдcтвaтa, ĸoитo вoдим. Ввсички въпроси, които поставя г-жа Атанасова, ще намерят своя отговор и то по несъмнен начин. Има доста странни обстоятелсти, свързани включително с нейни действия, заяви Демерджиев пред журналисти.
На 5 юли министърът каза, че ще се проверява произходът на средствата, с които са заплащани полетите на Пеевски и дали цените отговарят на пазарните.