Исторически пробив във Виена: Отборът на Пловдивския университет излъчи първия български медиатор четвъртфиналист на световно равнище

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ записа безпрецедентно постижение на престижното Международно състезание по медиация и преговори IBA-VIAC CDRC, което се проведе от 2 до 7 юли 2026 г. във Виена, съобщиха оттам.

За първи път в историята на този глобален форум страната ни бе представена от пловдивски отбор, който постигна изключителен успех на най-високо равнище, съобщиха от унивeрситета. С участието на третокурсничката от специалност „Психология“ Лилия Ганчева, поела ролята на първия ни състезател-медиатор, пловдивският тим демонстрира брилянтни умения и заслужено достигна до четвъртфиналите в оспорваната надпревара.

Досега българските участия и постижения във формата бяха постигани единствено в категорията на преговарящите.

Пробивът на пловдивския отбор и представянето в отговорната роля на трета, неутрална страна доказа огромното значение на психологическия подход при разрешаването на международни търговски спорове. Зад този общ триумф стои задълбочена и интензивна подготовка под ръководството на менторския екип от катедра „Психология“ – състоящ се от докторант Кристина Горчева и проф. Манол Манолов.

Участието на отбора бе изцяло финансирано и реализирано в рамките на инициативите по научния проект „Позитивен смисъл и адаптивност през жизнения цикъл“ (№ МУПД25-ПФ-003).

Форумът стартира с престижна международна конференция в сградата на Haus der Industrie и продължи с интензивни петдневни симулации в залите на Юридическия факултет на Виенския университет. Церемонията по награждаване и закриване пък се проведе на 7 юли 2026 г. в Кметството на град Виена.

На състезателния терен отборът на Пловдивския успешно и умело медиира сложни междукултурни кръгове и ad-hoc казуси, в които участваха преговарящи от водещи правни и политически факултети от Германия, Полша, Бразилия, Индия и много други. Българският медиатор Лилия Ганчева демонстрира завидно хладнокръвие, висока интерактивна интелигентност и професионализъм от световно ниво, които получиха най-високи оценки и силно признание от авторитетното международно жури.

Този успех за страната отваря изцяло нова страница за българската академична общност и за пореден път доказва, че бъдещето на ефективната международна медиация лежи в пресечната точка между емпатията, дипломацията и дълбокото разбиране на човешката психика.

Отборът изразява своите най-искрени благодарности към Студентския съвет на Пловдивския университет и към катедра „Психология“ за техните безрезервна помощ, институционална подкрепа, за гласуваното доверие и вярата в потенциала и успеха на младите таланти.

Постижението е пореден пример за пълноценното усвояване на принципите и уменията на медиатора от професионалисти в различни сфери, обобщават организаторите.