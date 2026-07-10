Последни новини
Home / Законът / Председателят на ВКС и и. ф. шеф на ВАС свикаха на 31 октомври Общо събрание на съдиите за избора на нов ВСС

Председателят на ВКС и и. ф. шеф на ВАС свикаха на 31 октомври Общо събрание на съдиите за избора на нов ВСС

De Fakto 10.07.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 107 Прегледа

Defakto.bg

 

Галина Захарова, председател на ВКС
И.Ф. председател на ВАС Любомир Гайдов

В изпълнение на Закона за съдебната власт на 31 октомври 2026 г. председателят на Върховния касационен съд и изпълняващият функциите председател на Върховния административен съд свикват Общо събрание на съдиите за избор на шестима членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите.

Поканата за участие в процедурата бе отправена днес до съдиите от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативните съдилища, Военно-апелативния съд, окръжните съдилища, административните съдилища, военните съдилища и районните съдилища.

Общо събрание на съдии. Снимка Архив

Провеждането на Общото събрание поставя началото на процедурата по формиране на новия състав на Висшия съдебен съвет съобразно измененията в Закона за съдебната власт, влезли в сила през юли 2026 г.  Изборът на членовете от квотата на съдиите е важен етап от обновяването на състава на органа на съдебното управление и гарантира прякото участие на съдийската общност при формирането на неговия състав.

Общото събрание ще се проведе в София, зала „София Ивент Център“ на „Парадайз Център“, ет. 3,  при следния дневен ред:

  • Откриване на събранието и обявяване на броя на присъстващите съдии;
  • Избор на председател на събранието;
  • Избор на членове на избирателната комисия;
  • Избор на членове на избирателните секции;
  • Приемане на решение на Общото събрание на съдиите за времето за изслушване на всеки от кандидатите;
  • Изслушване на допуснатите кандидати по азбучен ред и на отговори на постъпилите към тях въпроси.

Гласуването за избора на шестимата членове на ВСС от квотата на съдиите ще се проведе на 7 ноември 2026 г. в 28-те избирателни секции на територията на цялата страна, одобрени с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет от 9 юли 2026 г.

Допълнителна информация относно организацията на избора, графика на процедурите и избирателните секции е публикувана на интернет страниците на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Висшия съдебен съвет.

Поканата ще бъде публикувана и в „Държавен вестник“, съобщиха от ВКС.

 

About De Fakto

Проверете също

Исторически пробив във Виена: Отборът на Пловдивския университет излъчи първия български медиатор четвъртфиналист на световно равнище

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ записа безпрецедентно постижение на престижното Международно състезание по медиация и преговори …

Найденов поиска наказание за нотариус, допуснал да се издаде документ за собственост на 35 сгради в „Баба Алино“

Министърът на правосъдието Николай Найденов възложи проверка на Инспектората по Закона за съдебната власт на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване