Председателят на ВКС и и. ф. шеф на ВАС свикаха на 31 октомври Общо събрание на съдиите за избора на нов ВСС

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В изпълнение на Закона за съдебната власт на 31 октомври 2026 г. председателят на Върховния касационен съд и изпълняващият функциите председател на Върховния административен съд свикват Общо събрание на съдиите за избор на шестима членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите.

Поканата за участие в процедурата бе отправена днес до съдиите от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативните съдилища, Военно-апелативния съд, окръжните съдилища, административните съдилища, военните съдилища и районните съдилища.

Провеждането на Общото събрание поставя началото на процедурата по формиране на новия състав на Висшия съдебен съвет съобразно измененията в Закона за съдебната власт, влезли в сила през юли 2026 г. Изборът на членовете от квотата на съдиите е важен етап от обновяването на състава на органа на съдебното управление и гарантира прякото участие на съдийската общност при формирането на неговия състав.

Общото събрание ще се проведе в София, зала „София Ивент Център“ на „Парадайз Център“, ет. 3, при следния дневен ред:

Откриване на събранието и обявяване на броя на присъстващите съдии;

Избор на председател на събранието;

Избор на членове на избирателната комисия;

Избор на членове на избирателните секции;

Приемане на решение на Общото събрание на съдиите за времето за изслушване на всеки от кандидатите;

Изслушване на допуснатите кандидати по азбучен ред и на отговори на постъпилите към тях въпроси.

Гласуването за избора на шестимата членове на ВСС от квотата на съдиите ще се проведе на 7 ноември 2026 г. в 28-те избирателни секции на територията на цялата страна, одобрени с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет от 9 юли 2026 г.

Допълнителна информация относно организацията на избора, графика на процедурите и избирателните секции е публикувана на интернет страниците на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Висшия съдебен съвет.

Поканата ще бъде публикувана и в „Държавен вестник“, съобщиха от ВКС.