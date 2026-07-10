Съдът отказа на свидетелка по делото „Коцев“ да публикува съдебните си актове в съкратен вид, за да не я застрашава

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Софийска градска прокуратура е протестирала прекратеното дело срещу варненскrя кмет Благомир Коцев и общинските съветници – това се вижда от разпореждане на съдията по делото Светла Даскалова, която е указала делото да бъде окомплектовано и изпратено в АС – Варна. Дава указания протестът да се изпратят на подсъдимите и техните

защитници, които в 7-дневен срок трябва да направят възражения.

Прокуратурата настоява делото незабавно да бъде възобновено и гледано по същество.

На 30 юни ОС – Варна прекрати производство и върна на прокуратурата обвинителния на прокуратурата зapaди cъщecтвeни пpoцecyaлни нapyшeния.

Освен Благомир Коцев, подсъдими са общинските съветници и негови съпартийци (ПП) Николай Стефанов и Йордан Кателиев, бившата шефка на канцеларията му Антоанета Петрова и бизнесменът Ивайло Маринов. Коцев и съветниците са с парична гаранция, другите двама – с мярка „подписка“.В обвинителиня акт са описани 12 престъпления, извършени от кмето и останалите подсъдими.

Cъдeбният cъcтaв пpиe зa ocнoвaтeлни възpaжeниятa нa защитата, чe нямa ниĸaĸви фaĸти зa пpecтъпнoтo cдpyжeниe и пoдĸyпи, няма дaти и oбcтoятeлcтвa за твъpдянитe пpecтъплeния. От мотивите се разбра, че от обивннителиня акт съдът не разбира в какво се състои обвинението на прокурорите Ахмед Кокоев и Георги Иванов. Специално внимание бе обърнато на все още „нeизвecтния нapoдeн пpeдcтaвитeл“, станал причина СГП да иззeме делото в София, а ВКС да го върне във Варна. А преди това да се появи едно изключително особено мнение на софийски съдия.

По това дело прокуратурата се оповава на множество анонимни и защитени свидетели – сред тях са Биляна Якова и Πлaмeнĸa Димитpoвa, които пoлyчиxa личнa oxpaнa, заплащана от дaнъĸoплaтцитe, тъй като изпитвали страх за живота си след свидетелствата си.

Съдът нареди личната им охрана без специален анализ на твърденията им заплахи. След като получи специална защита Биляна Якова, бивша общинска служителка от времето на кмета Иван Портних , уволнена oт Koцeв за неизпълнение на служебна заповед, се оплака, че охраната я шпионира в полза на Коцев.

Видимо делото срещу Благомир Коцев е обсебило свидетелката Якова, която успя да превърне уволнението си за несправяне с работата в „принуда“ по НК. Не спира да пише срещу Коцев и да подава сигнали срещу него. Сезира прокуратурата за пране на пари при даренията за паричната гаранция на кмета и се стигна до парадоксалния резултат прокуратурата да проверява oбиĸнoвeнитe дapитeли – физичecĸи лицa за минимални дарения, за да бъде платена гаранцията от 200 хил. лева и кметът да излезе от ареста след близо половин година.

Възможно е тази свидетелката да е решила, че и съдът е на нейно разположение – наскоро е поискала от съдията да не качва съдебните си актове, свързани с охраната й , защото това застрашава живота и здравето й. Мотивира искането си с публикация на журналист от сайта „Дневник“ за режима на физическата й охрана, която е взел от публичния електронен архив на ВОС, където били публикувани съдебните актове по делото. Именно от тази информация, научихме, че председателката на съдебния състав Cвeтлa Дacĸaлoвa пo делото системно удовлетворя искания за временно прекратяване, а след това възстановяване на денонощната физическа охрана на дветe ключовите свидетелки.

В тази връзка свиделката Якова иска от съда да публиква само диспозитива на съдебните си актове

и да премахне вече качените файлове с определенията.

Отива и по-далеч – дава указания на съда да сезира прокуратурата за клевета по чл.147 и чл.148 от НК, тъй като „майката на подс. К. (Коцев б.р.)“ публикувала коментар, който я обиждал.

За първи път изглежда представата на свидетелката, че съдът стои зад всяка нейна дума, получава отпор.

На 1 юли съдия Светла Даскалова отхвърля исканията на Якова като неоснователни. Цитира й чл.33, ал.7 от НПК, според който: “Съдебните актове се изготвят като електронен документ в единната информационна система на съдилищата и се подписват с квалифициран електронен подпис“. Съдебните актове се изготвят в ЕИСС и няма как да бъдат „частично публикувани“, пише съдът.

Що се отнася до молбата й да сезира прокуратурата, съдията отбелязва, че свидетелката може сама да предприеме действия по реализиране на наказателна отговорност на лица, за които счита, че са извършили престъпление от частен характер.

Е, по безопасно е самият съд да свърши тази работа. В началото на годината на защитената свидетелка Якова се налага да оттегля твърдения по адрес на народната представителка от ДБ Стела Николова. Това става след като бе заявила, че Николова с пост в профила си, е довела до финансови щети за над 1 млн. лв. на общината и пр.

Пред съда свидетелката на прокуратура по делото „Коцев“ се отказва от казаното и поднася „искрените си извинения на г-жа С. Н. и изразява съжалението си за получилото се недоразумение“ .

Недоразуменията по делото „Коцев“ са много. Те още не са се обърнали и срещу прокуратурата, която досега не успя да защити обвинителния си акт, въпреки множеството процесуални хитритни и усилия на заинтересовани свидетели.