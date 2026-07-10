Симона Велева: Конституцията надживя политическите кризи, проблемът не е в нея, а в хората, които управляват институциите

Орязването на президентската институция бе резултат на политическа сделка, която не даде добър резултат

35 години след приемането на действащата Конституция на Република България основният въпрос остава не дали документът е причината за институционалните проблеми в страната, а доколко институциите и хората в тях успяват да изпълняват заложените в него принципи. Това заяви в студиото на „Денят започва“ докторът по конституционно право Симона Велева.

Според Велева Конституцията е доказала устойчивостта си през годините и е надживяла редица политически кризи. По думите на Велева българската Конституция е най-дълго действащата в страната и не трябва да бъде разглеждана само като технически документ:

„35 години – това е най-дългодействащата републиканска Конституция, която надживя кризи, упреци и проблеми и ни изведе през тях. Това показва, че тя не е просто технически документ, а ценностен консенсус, който успя да се справи и да се защити от всички опити за посегателство срещу нея.“

Тя посочи, че през тези години България е преминала през различни етапи на демократично развитие: „За 35 години сме минали както детските болести, така и младежките вълнения и вече сме в една зряла възраст, в която знаем кои сме, накъде отиваме и какво искаме. Ценностите в тази Конституция са именно ценностите, в които иначе много разделеното ни общество вярва – независима съдебна система, разделение на властите, защита на основните права, социална, правова и демократична държава.“

Велева коментира и последните изменения в Конституцията, като посочи, че част от тях са били свързани с европейската интеграция на България, но основният фокус през последните години е бил върху съдебната власт:

„Има шест промени в Конституцията. Част от тях са свързани с интеграцията ни в Европейския съюз, която според мен вече завърши, особено с влизането ни в Шенген и последните промени, свързани с еврозоната. Всички останали изменения са изцяло в глава „Съдебна власт“.

По думите ѝ най-мащабната промяна от 2023 г. е срещнала сериозни проблеми в Конституционния съд: „За голямо съжаление най-мащабната промяна от 2023 година катастрофира изцяло в Конституционния съд. Тя не беше отменена напълно само в частта за измененията на президентските правомощия, защото Конституционният съд не постигна необходимото мнозинство – разделението беше 6 на 6 гласа.“

Тя коментира и промените, свързани с правомощията на президента при назначаването на служебни кабинети. Според нея ограничаването на президентските правомощия е било резултат от политически договор, а не от широк обществен консенсус: „Тези промени бяха резултат на една политическа сделка, а не на ценностен консенсус. За мое огромно съжаление орязването на президентската институция и нейните правомощия не даде добър ефект.“

По думите ѝ България е парламентарна република от хибриден тип, в която президентът има важна роля при кризи. Според нея бъдещият държавен глава трябва да притежава три основни качества – познаване на институцията, способност да обединява нацията и висок международен и професионален интегритет. Конституционалистът коментира и мястото на прокуратурата в конституционния модел: „За съжаление темата отново минава през конституционни реформи. Предходни промени овластиха непропорционално много прокуратурата в конституционния модел и тя придоби повече сили.“ Ограничаването на тези правомощия изисква последователни действия и защита на принципите на правовата държава: „Единственият начин е чрез силно гражданско общество, последващи промени в съдебната власт и проверка на позициите в самата съдебна система при защита на правата на всички хора и при спазване на принципите на правото.“ Според Велева темата за съдебната власт остава водеща и след последните законови промени. Тя посочи като сериозен проблем факта, че органи с изтекъл мандат продължават да вземат ключови решения: „Сегашният Висш съдебен съвет е избран през 2017 година, а мандатът му е изтекъл през 2022 година. Последните изменения в Закона за съдебната власт целят именно това обновление и връщане към една нормалност.“ Като подчерта, че промените не представляват цялостна съдебна реформа, тя посочи като слабост липсата на ясни критерии за избора на нови членове на съдебните органи: „За съжаление критерии не бяха зададени в този закон и това е една от слабостите му категорично. В самия закон трябваше да бъдат заложени някакви критерии и имаше пространство за това.“

По думите ѝ политическите конфликти са забавили процеса, въпреки че общественият консенсус за необходимостта от промени съществува.

Според Велева обществото очаква не само законови промени, но и реални резултати по знакови случаи:

„Докато не видим ефективни разследвания по тези нашумели и скандални случаи, свързани с Мартин Божанов – Нотариуса, с Пепи Еврото и с прокурорите и съдиите, които са обвързани в тези казуси, не можем да имаме истинска съдебна реформа, дори да имаме добри законодателни промени.“