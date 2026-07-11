Журналистът Даниел Бузов: Категорично за „Петрохан – Околчица“ става дума за шест убийства от чуждестранни килъри

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Зад убийствата край Петрохан и Околчица стоят четирима чуждестранни килъри, влезли в България през ГКПП „Връшка чука“ в дните преди 1 и 2 февруари – това заяви собственикът и главен редактор на врачанския сайт „Булнюз“ Даниел Бузов в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия. Те са влезли в България през ГКПП „Връшка чука“ в дните преди 1 и 2 февруари.

Бузов призова вътрешния министър да провери движението им и изрази очакване, че скоро обществото ще научи повече за развитието на разследването.

За първи път виждам толкова мащабна манипулация на общественото мнение,

каза журналистът.



От самото начало някакъв невидим център започна да фабрикува доказателства и фалшиви новини и водеше хората много далеч от истината какво се е случило в хижа Петрохан и на Околчица. Сега нещата започнаха леко да се наместват и аз бих помогнал на министър Демерджиев с някои въпроси, като например проверявано ли е какви хора са влизали през граничен пункт „Връшка чука” в дните преди 1 и 2 февруари”, коментира той.

Той е категоричен, че хора са влизали.

„Нека МВР да каже дали след това са напускали страната, да не би пък случайно да са отишли в Белград и да са чакали нещо, и след това отново да са се върнали. Министър Демерджиев трябва да изясни имало ли е престрелка на хижа Петрохан”, каза Бузов.

„Наети са от много влиятелен човек в България, който може да си позволи да контролира специалните служби, МВР и прокуратурата. Не мога да му кажа името, но родителите имат някакви насоки кой е. Тези души, залагам, че са били четирима, които са чужденци, са преките извършители на убийствата. Категорично става въпрос за шест убийства. Според мен един от извършителите е ранен при престрелката на хижа Петрохан”, подозира той.

По думите му разследването по случая не е спряло, въпреки че в публичното пространство липсва информация. Според него в момента се преразглеждат всички оцелели доказателства и очаква скоро министър Демерджиев да обяви цялата истина за случая в хижа Петрохан и Околчица. Бузов настоява министър Демерджиев

да изясни имало ли е престрелка на хижа Петрохан.

„Работя с много хора, почти всички близки на жертвите идваха във Враца, разговаряли сме дълго време и тук трябва да кажа на хората, които организираха цялата мръсна кампания срещу тях и самите убийства, че близките знаят много повече от това, което говорят в медиите. Не го казват, защото се притесняват за живота си”, каза Бузов.

На въпрос кой има интерес от шесторното убийство Бузов отговори, че все още няма категоричен отговор.

„Когато стане ясно защо бяха избити тези хора, тогава ще се подреди целият пъзел.“

Той о обърна внимание на изчезнали вещи.

„Трябва да се обърне внимание, че според близките, в Ивей, в хижа Петрохан, е имало флашка с крипто портфейла на групата, в който е имало около 7 милиона долара. Тази флашка я няма”, коментира той.

„Тези хора не са имали никакви финансови и житейски проблеми. Живеели са където искат и са се занимавали с това, което харесват. Към този момент не са имали никаква причина да се самоубиват. Това, което пуснаха контролирано от камери, където все едно са се договорили, че не им се живее и са решили да се самоубият, това са приказки за боядисани врабчета”, каза още Бузов.

Бузов още коментира, че от хижа Петрохан“ липсва част от оборудването на групата.

„В хижата в Петрохан тази група имаше високотехнологичен дрон, който им беше подарък от Алексей Петров. Този дрон го няма. Групата имаше високотехнологичен подводен дрон – този дрон го няма. Имат водолазни костюми, имат бутилки, от това оборудване след това може да се установи кога са се гмуркали за последен път и къде. Всичко това го няма. Това е прибрано, защото носи допълнителна информация”, допълни журналистът.

По думите му след пристигането на групата на Околчица на 1 февруари системата Starlink е била включена за кратко, след което не е използвана. Той твърди, че впоследствие през нея е бил осъществен трансфер на голямо количество криптирани данни към блокчейн платформа.

Според Бузов зад случая стоят огромни интереси. Той изрази мнение, че начинът на извършване на убийствата носи „чуждестранен почерк“ и предположи, че физическият извършител е левичар.

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