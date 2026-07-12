Антон Кутев: Пеевски ще има проблеми с доказване на милионите си, Десислава Атанасова трябва да се оттегли от КС

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Делян Пеевски тепърва ще има проблеми с доказването на милионите си. Това заяви Антон Кутев от „Прогресивна България“ пред Нова тв по повод многобройните частни полети до Дубай на лидерs на ДПС.

„Това, което видях в справката, е, че е доказано, че Десислава Атанасова е летяла с тези полети. Става дума за външни източници, които удостоверяват пътуванията“, категоричен е Антон Кутев. Той е убеден, че извън справката с полетите, предоставена от вътрешния министър, „има още стотици полети, за които не знаем“.

Справката на ГДБОП до парламента е доказателство с кого е пътувал лидерът на ДПС, обяви депутатът.

По думите му обаче по-същественият въпрос е свързан с произхода на средствата за частните полети.„Всеки един от нас, депутатите, дава отчет за всяка стотинка, която харчи и получава, както и кой я плаща. Аз не мога да отида да пътувам някъде, без да е ясно кой финансира това и ако е друг човек – дали няма конфликт на интереси“, посочи Кутев.

„Въпросът как един депутат плаща за милиони полети с частни самолети е важен. Важно е и кой пътува с тези самолети, защото ако летиш многократно до Дубай и обратно, очевидно имаш някаква работа там“, коментира той.

Антон Кутев е на мнение, че Десислава Атанасова трябва да се оттегли като конституционен съдия.

„По-достойно ще е, ако Десислава Атанасова сама се оттегли от поста си в Конституционния съд. Друг е въпросът защо е там„, каза Кутев по повод информацията за съвместни пътувания на Атанасова с лидера на ДПС до Дубай. „Аз не мисля, че Десислава Атанасова е подходяща за конституционен съдия и смятам, че би било по-добре и по-достойно от нейна страна в момента да се изтегли. Друг е въпросът дали изобщо трябваше да бъде там“, коментира той.

„Лесно по документи може да се докаже, че Пеевски има стотици полети до Дубай и че това струва огромни пари. Въпросът е откъде той има тези милиони, като знаем неговата биография“, каза депутатът от „Прогресивна България“.

„Аз си спомням времето, когато по декларации Пеевски имаше един „Опел“ и изведнъж след това започна да отчита едни милиони от дивиденти. Преходът от „Опела“ до дивидентите е много сериозен и тепърва Пеевски ще има проблеми с доказване на този преход“, каза още Кутев.

Той посочи, че досега много хора и институции не са си свършили работата да проверят милионите на Пеевски, защото голяма част от органите са били зависими от него. „В резултат на което те не питаха, но сега вече ще питат. Това, че някои хитрости досега са минавали, не означава, че ще бъде така в бъдеще. Всички безобразия ще излязат наяве. Ще има Видовден, както е казал народът“, закани се Кутев.

По думите му обаче е много важно доколко новата власт ще успее да направи съдебната реформа, промяната във Висшия съдебен съвет и главния прокурор. „Всеки трябва да знае, че ако сгази лука, ще последва съдебно преследване и задължително ще последва възмездие. Пеевски затова толкова години е смятал, че е безнаказан, защото е чувствал, че има имунитет за всичко“, каза Кутев.

Според Кутев влиянието на Пеевски и огромните пари, с които разполага, не са намалели, затова и реформата в съдебната система ще е трудна задача и голяма битка. Все пак той смята, че през есента ще бъде избран нов ВСС.