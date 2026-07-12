Съдия Цариградска: Случаят с опита за убийство на прокурора Иво Илиев надхвърля личната му трагедия и опит да разбере истината

Девет месеца след едно изключително тежко посегателство срещу магистрат обществото продължава да научава повече от журналистически публикации, отколкото от институциите!

Още в първите дни след нападението над прокурор Иво Илиев обърнах внимание, че започна насочване на общественото мнение към удобна версия, преди да са изследвани всички останали.

Днес от разказа на прокурор Илиев разбираме, че разследването е срещу самия него.

Тази версия разни политически деятели се опитваха да прокарват под сурдинка. Но изглежда, че вече е институционализирана.

Жалко е, че юристи и хора, претендиращи да се борят за правов ред, се опитват да нормализират опита за убийство със съмнения за това, че пострадалият е бил корумпиран. Ако това е вярно, СГП да го докаже. Това не я освобождава от задължение да разследва опита за убийство. В случая изглежда, че самата прокуратура избирателно пуска подбрани материали за дискредитиране на жертвата.

Манипулацията разкрива всички признаци на техниката на “вмирисаната риба” (“гнилая селёдка“):

– Не е необходимо обвинението да бъде доказано.

– Не е необходимо дори да бъде правдоподобно.

– Целта е името на човека-мишена да започне трайно да се свързва с определено компрометиращо твърдение

– След като обвинението бъде публично “пуснато”, жертвата е принудена да се оправдава.

Дори окончателното и убедително опровержение никога не премахва асоциацията с “вмирисаната риба”, защото в общественото съзнание остава: „Нещо имаше там…“

Наскоро съдия от най-високата инстанция беше заплашена чрез детето си. Когато обсъждахме как да реагира, тя панически отказа публичност, страхувайки се от това, че може накрая да фабрикуват нещо срещу нея.

Затова случаят с опита за убийство на прокурора Иво Илиев надхвърля личната му трагедия и опит да разбере истината. Липсата на отговори от прокуратурата само засилва опасенията, че страхът е победил правото и справедливостта.

Лично аз няма как да не направя асоциация със същия похват, използван от същата прокуратура, че даже и от същата прокурорка, която заяви официално, че има доказателства за моята престъпна свързаност с “Нотариуса”.

Ако магистратите могат да бъда шантажирани институционално и “страхувани” без каквито и да било последици, то всякакви останки от държавност трябва да бъдат погребани.