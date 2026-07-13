AС -Бургас освободи от ареста директора на директора на  ВиК в града срещу 2 000 евро парична гаранция

Апелативен съд Бургас ургаският апелативен съд пусна от ареста срещу парична гаранция директора на ВиК – Бургас Цветан Мирчев и на отговорника по инвестициите Илчо Боев. На Мирчев е наложена парична гаранция в размер на 2 000 хил. евро, а на Боев – домашен арест с проследяващо устройство.

Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, нанесла щети на дружеството в размер на близо 304 хил. евро. Според прокуратурата средствата са изплатени на частна фирма за дейности по почистването на сондажни кладенци, които не са извършени.

Седмица след като Бургаският окръжен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“, директорът на ВиК – Бургас Цветан Мирчев и отговорникът по инвестициите в дружеството Илчо Боев поискаха да бъдат освободени от ареста с по-леки мерки – домашен арест или парична гаранция.

Само експертиза може да докаже дали дейностите по почистването на сондажните кладенци в Бургаска област са извършени, каза адвокатът на Илчо Боев Пламен Найденов:

„Въпросите, които касаят, имало ли е сондажи, извършвани ли са почиствания, са строго експертни въпроси, които могат да бъдат извършени само от съответните експерти, така че в моята практика за 1 път виждам да се настоява да се вземат най-тежките ограничителни мерки по отношение на 2 човека преди да е готова експертиза. Когато вещото лице отиде на място и провери, заключението ще му е от значение за съда. Моят подзащитен е полагал подпис само и единствено когато се риемат документите за това, че се е удостоверило вече извършената работа.“

Според адвокат Галина Колева, която е защитник на Цветан Мирчев, разследването до момента не е събрало достатъчно доказателства, доказващи вината на обвиняемия.

„Смятаме, че доказателствата не са за задържане под стража“, каза Колева. Според нея Цветан Мирчев твърди, че тези сондажи са били извършени.

Разследването срещу Цветан Мирчев и Илчо Боев е започнало по сигнал на служител на ВиК, който твърди, че му е оказван натиск да подписва документи за фиктивно извършени дейности.

По думите на наблюдаващия прокурор Иван Кирков, случаят се отнася за обществена поръчка, сключена между ВиК–Бургас и външна фирма за почистване на около 70 сондажни кладенци в цялата Бургаска област. Според него разследващите са установили, че подобна дейност не е била извършвана. Въпреки това, на фирмата са преведени над 300 000 евро. Цялата стойност на обществената поръчка, сключена през септември 2025 г. е на стойност почти един милион евро.