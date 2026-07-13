ВАС и АдмС – Пловдив са осъдени солидарно да заплатят 12, 300 лв. по дело за уволнение, надскочило половин десетилетие

Съдът е насрочил своевремнно съдебно заседание на 10 юли 2009 г., на което ищецът е бил задължен да представи писмени доказателства, а делото е отложено за 30.09.2009 г. На тази дата са приети представените доказателства и съдът дава ход по същество на делото и го обявява за решаване.

Дотук всичко е по правилата, докато на 4 август 2009 г. ищецът, остнала без работа, подава молба за правна помощ, а съдът не се произнася по нея – пропуск, който отключва по- късно множество отлагания и пренасочвания на делото.

На 06 октомври 2009 г., пловдивският административен съд отхвърля жалбата на уволнения ищец.

Той обжалва решението пред ВАС, който след девет месеца, на 06.01.2010г. насрочва заседание на 29 септември 2010 г. На тази тази дата, след като е рзгледано по същество делото , върховните административни съдии обявяват, че ще се произнесе с решение в срок.

На 08 октомври 2010 г. съствът на ВАС отменя решението на АС-Пловдив и връща делото за ново разглеждане от друг състав на Адм. съд Пловдив. Една от основните е причини за отмяната е липсата на произнаяне по молбата на ищеца за правна помощ, което, казва съдът е нарушение на чл. 95 от ГПК, вр. чл. 171, ал.4 от АПК.

Месец след месец, годините отминават

След отмяната, на 11 октомвир 2010 г. АС-Пловдив образува ново дело и в първото съдебно заседание по него от 30 ноември 2010 г., ищецът е задължен да представи конкретни писмени доказателства, а съдът отлага делото за 9 феврурари 2011 г. На въпросната дата съдът поискал нови доказателства и пак отсрочил делото – за 30 март 2011 г.

На въпросната дата съдът приел писмени доказателства на ответника, допуснал двама свидетели на жалбоподателя И., и отложил делото за дата 18 май 2011 г.

На третото заседание, проведено на 18.05.2011 г. съдебният състав изведнъж констатирал, че жалбоподателят не е внесъл определения депозит за разпит на свидетели, съгласно указанията, и е отлага делото за 1 юли 2011 г.

В проведеното на 01.07.2011 г. заседание съдът констатирал, че жалбоподателят се е отказал от поисканите от него свидетели, приел писмени доказателства по делото и отложил делото за 28.06.2012 г.

В заседанието на 28.06.2012 г., съдът дава ход на делото, допуснал извършване на съдебно-графологична експертиза и отложил делото за 10.10.2012 г.

В заседанието от октомври следващата година съдебният състав е изслушаал заключенията на съдебно-графологична експертиза, допуснал двама свидетели на ответника и отложил делото за 12.12.2012 г., а на тази съдът заличил допуснатите свидетели и дал ход по същество на делото, след което го обявил за решаване.

Пет години след жалбата срещу уволенинето си, на 30 януари 201З г. пловдивският административен обявява за нищожна издадената заповед на командира на поделението за уволнението на ищеца. Ответникът от своя страна оспорва решението с касационна жалба и на 20 феврурари 2013 г. делото е изпратено по компетентност във ВАС.

След десет месеца, делото във ВАС е насрочено за края на година – на 9 декември 2013 г., а след още седем месеца на 28.08.2014 г. върховните съдии отменят решението на АдмС-Пловдив и отменят изцяло самата заповед.