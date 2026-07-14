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Европейската прокуратура разследва мрежа от „верижни“ ДДС измами, нанесили щети за 46,9 млн. евро.

De Fakto 14.07.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 181 Прегледа

Defakto.bg

Европейската прокуратура разследва мащабна схема за т.нар. верижни ДДС измами, свързана с търговията на малки електронни устройства в няколко държави от Европейския съюз, в която са замесени и български фирми в рамките на  Европейския съюз – това  от съобщение в сайта на Европейската прокуратура.

По данни на Европейската прокуратура е установена мрежа от компании с дейност в Гърция, България, Кипър и Чехия, които са използвани за трансгранична търговия с електронни стоки.

Става въпрос за т.нар. „верижна измама“ с ДДС – една от най-сложните форми на данъчни злоупотреби в ЕС. Схемата се възползва от освобождаването от ДДС при вътреобщностната търговия, като стоките се препродават многократно между свързани фирми в различни държави.

В схемата участват и т.нар. „липсващи търговци“ – компании, които събират ДДС, но не го внасят в бюджета, след което прекратяват дейността си или изчезват. В някои случаи се подават и искания за възстановяване на данък, който реално никога не е бил платен.

Според европейската прокуратура до момента са установени невнесени данъчни задължения за най-малко 46,9 млн. евро. Паралелно с това се проверява и допълнителна сума от 24,2 млн. евро, за която има данни, че не е била декларирана коректно или изобщо не е била внесена пред данъчните власти.

По време на обиските властите са иззели голямо количество документи, счетоводни книги и електронни носители на информация. Конфискувани са още 99 000 евро в брой и три луксозни автомобила.

Разследващите са наложили запор и върху криптоактиви на стойност около 900 000 евро, както и върху други дигитални активи за приблизително 4,5 млн. евро. Според гръцките власти това е най-мащабната операция по замразяване на цифрови активи, извършвана досега в страната.

 Откриването на криптоактивите е станало възможно чрез специализирани методи за дигитална криминалистика, позволили на разследващите да проследят активи, разпръснати в сложни цифрови инфраструктури. Разследването на Европейската прокуратура продължава, като освен данъчни престъпления се проверява и възможно пране на пари. Засега не се съобщават данни за повдигнати обвинения или арести.

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