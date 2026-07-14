Европейската прокуратура разследва мрежа от „верижни“ ДДС измами, нанесили щети за 46,9 млн. евро.

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Европейската прокуратура разследва мащабна схема за т.нар. верижни ДДС измами, свързана с търговията на малки електронни устройства в няколко държави от Европейския съюз, в която са замесени и български фирми в рамките на Европейския съюз – това от съобщение в сайта на Европейската прокуратура.

По данни на Европейската прокуратура е установена мрежа от компании с дейност в Гърция, България, Кипър и Чехия, които са използвани за трансгранична търговия с електронни стоки.

Става въпрос за т.нар. „верижна измама“ с ДДС – една от най-сложните форми на данъчни злоупотреби в ЕС. Схемата се възползва от освобождаването от ДДС при вътреобщностната търговия, като стоките се препродават многократно между свързани фирми в различни държави.

В схемата участват и т.нар. „липсващи търговци“ – компании, които събират ДДС, но не го внасят в бюджета, след което прекратяват дейността си или изчезват. В някои случаи се подават и искания за възстановяване на данък, който реално никога не е бил платен.

Според европейската прокуратура до момента са установени невнесени данъчни задължения за най-малко 46,9 млн. евро. Паралелно с това се проверява и допълнителна сума от 24,2 млн. евро, за която има данни, че не е била декларирана коректно или изобщо не е била внесена пред данъчните власти.

По време на обиските властите са иззели голямо количество документи, счетоводни книги и електронни носители на информация. Конфискувани са още 99 000 евро в брой и три луксозни автомобила.

Разследващите са наложили запор и върху криптоактиви на стойност около 900 000 евро, както и върху други дигитални активи за приблизително 4,5 млн. евро. Според гръцките власти това е най-мащабната операция по замразяване на цифрови активи, извършвана досега в страната.