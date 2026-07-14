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Съдийската колегия определи седем и. ф. ръководители на съдилища до встъпване в длъжност на титуляри

De Fakto 14.07.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 261 Прегледа

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Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи изпълняващи функциите  изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на седем съдилища, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Мирослав Марков,  председател на Районен съд – Шумен, е определен и.ф. председател, считано от 02.08.2026 г.

Пенка Йорданова – административен ръководител на Районен съд – Свищов,  ще изпълнява тези функции от  29.07.2026 г.

Галин Косев – председател на Административен съд – Габрово става и. ф. „административен ръководител“ на органа, считано от 30.07.2026 г.

Ивайло Шабански – председател на Районен съд – Бяла Слатина, е определен да изпълнява тези функции в същия съд , считано от 06.08.2026 г.

Искра Вараджакова – съдия в Районен съд – Елена, става  и. ф. „административен ръководител“ на органа  от 06.08.2026 г.

Колегията преназначи Пейо Приходков на  „съдия“ в същия орган, считано от 06.08.2026 г.  Съдия Приходков е заявил отказ да изпълнява функциите на председател на съда.

Галя Наумова, председател на Районен съд – Никопол, ще бъде и. ф. „председател“, считано от 09.08.2026 г.

Решенията са свързани с предстоящото изтичане на мандатите на настоящите ръководители на тези съдилища.

Явор Джамалов, заместник-председател на Районен съд – Перник, е определен за и. ф. „административен ръководител“  на съда от датата на встъпване на Михаил Алексов, председател на РС – Перник, като  зам. – председател  на Окръжен съд – Перник, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител на Районен съд – Перник.

Решенията могат да се обжалват пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им.

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