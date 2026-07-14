Съпругата на Цветан Василев осъди прокуратурата за 12-годишно мудно и и безполезно разследване

Антоанета Василева, съпруга на бившия собственик на фалиралата КТБ Цветан Василев, е осъдила прокуратурата за бавно правосъдие, съобщи „Сега“. Това е решил Върховният касационен съд, който се е произнесъл като последна инстанция по делото , заведено на Василева по Закона за отговорността на държавата.

На 9 октомври 2014 г. срещу съпрузите Василеви е образувано разследване дело за пране на пари в големи размери в периода 2012 г. – 20.06.2014 г. Разследването е поверено на Националната следствена служба.

Това разследване и до момента е висящо, като прокуратурата го е скрила от онлайн регистъра си и не може да се види какви са последните действия по него, пише изданието.

Още на първия ѝ разпит през октомври 2014 г. Антоанета Василева предоставя всички необходими документи по случая, включително ревизионни актове от данъчни проверки за доказани доходи, банкови преводи и нотариални актове. Следващите две години и половина са белязани от пълна институционална тишина, никой не я търси за абсолютно нищо, докато изведнъж през март 2017 г. тя официално е привлечена като обвиняема в нейно отсъствие, докато пребивава в Сърбия. Постановено е задържането ѝ и е поискана екстрадиция. Сръбският съд отказва екстрадиция, като преследването се води по чисто политически причини. След няколко години Антоанета Василева използва единственото средство, предоставено ѝ от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), като внася искане до съда за ускоряване на разследването. …

Още през август 2022 г., преди искането за ускоряване, Василева завежда иск срещу прокуратурата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, с който претендира обезщетение заради несъразмерно дългото разследване. Любоитно е че две съдебни инстанции и (СГС и АС – София) не откриват нищо смущаващо в 12-годишното проточеното досъдебно производство, тоест въпреки сроковет по НПК, може да се резследва, докато когато поискат, но върховният съд отменя решенията им. През октомври 2023 г. СГС отхвърля й иска изцяло с мотива, че делото се отличава с изключително висока правна и фактическа сложност, а прокуратурата не е бездействала. През декември 2024 г. Софийският апелативен съд потвърждава решението. Едва третата касационна инстанция отменя всичко и осъжда прокуратурата.

През 2023 г. Василева подава молба до съда за ускоряване на досъдебното производство и магистратите определят 3-месечен срок за предявяване на материалите по досъдебното производство и за внасяне на обвинителен акт в съда.

Прокуратурата не изпълнява това и делото вместо да бъде прекратено, остава висящо извън всякакви срокове по НПК.

По ЗОДОВ

По делото за обезщетене по ЗОДВ прокуратурата не твърди нищо за по-нататъшното развитие на делото, нито за разследването на престъпленията, от които според нея са „изпраните“ пари.

„Остава неясно какво остава да бъде извършено по досъдебното производство, нито дали има план и график за това, нито дали някой извършва координация и контрол за това. Създава се впечатление за разбирането на прокуратурата, че досъдебното производство срещу Василева е толкова сложно, че разумният срок за приключването му все още не може да бъде определен – че той е в необозримото бъдеще“, отбелязват върховните съдии Владимир Йорданов, Димитър Димитров и Хрипсиме Мъгърдичян.

Те допълват, че периодът от 2014 г. досега е значителен, както за Василева, предвид нейната възраст, професионална квалификация, и упражняваната от нея преди наказателното производство професия, така и за всеки друг човек, независимо на каква възраст и с каква професия е.

Също така съдиите отбелязват, че прокуратурата не е доказала нито фактическата и правна сложност на делото, нито какво точно е извършено по него, нито какво остава да бъде извършено и в какъв срок.

В крайна сметка на Василева са присъдени 12 000 лв. обезщетение (искът е за 35 хил. лв.). Прокуратурата е осъдена да заплати и 2541 евро разноски за всички инстанции.

Решението на ВКС е окончателно.