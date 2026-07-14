Ученици от Хуманитарната гимназия във Варна успешно преминаха стажа си в Апелативния съд

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Ученици от 10-ти и 11-ти клас в Средното училище за хуманитарни науки и изкуства успешно преминаха стажа си във Варненския апелативен съд. Гимназистите бяха поощрени за вложеното старание при изпълнението на две практически задачи: да опишат правилата за достъп, пропускателния режим, изискванията на облекло и поведение в съдебната палата и да съставят мотивирано заявление за провеждане на стажа си в институцията.

Младежите демонстрираха задълбочена работа – анализ, подредба на мисълта и аргументите, владеене на нормите на българския книжовен език и форматиране на текста, съобщи прессужабата на съда.

Учениците затвърдиха преподавания материал в разговора си със съдебния администратор Ани Бъчварова. Тя припомни различните длъжности в съдебната администрация и защо разпределението на натоварването е важно за движението и приключването на делата.

„Всеки човек идва в съда с болката и проблема си, убеден, че те са най-значими. Служителите трябва да направят така, че гражданите да усетят спокойствие, внимание и да си тръгнат удовлетворени, макар да знаем, че при разрешаването на съдебния спор най-често едната страна остава недоволна“, каза ръководителят на администрацията в Апелативен съд – Варна. Тя обясни спецификите на триинстанционното производство в България и видовете дела, разглеждани от районните, окръжните, апелативните и Върховния касационен съд. Описа и технологичните нововъведения в съдебната система и възможностите на електронното правосъдие.

Всеки от присъстващите имаше възможност да оцени знанията си за необходимостта и приложението на мерките за сигурност в съда в срещата с младши инструктора по охраната към Регионална дирекция „Охрана – Варна“ Васил Русев. Той разкри отговорностите, които служителите имат в конвоирането, охраната на сградите и магистратите, призоваването и принудителното довеждане на свидетели.

„Наш ангажимент е да осигурим спокойствието на всички посетители и работещи в Съдебната палата и реда по време на откритите съдебни заседания. Изискванията за външния вид са свързани освен с респекта към институцията и държавата, така и с възпитанието и себеуважението“, обясни Русев. Служителят на съдебната охрана разказа интересни примери от практиката, елементи от физическото и техническото обезпечаване на сигурността.