Емануил Йорданов, адвокат на Стоян Мавродиев: Цялата процедура по отпускане на кредита трябва да бъде проследена – с имена, длъжности, дати

Свидетелски показания могат да имат ролята на някакъв колорит в наказателното производство – това заяви пред БНР бившият вътрешен министър Емануил Йорданов – адвокат на Стоян Мавродиев, който вчера беше екстрадиран от Белград в София.

Мавродиев е обвинен за отпускането на необезпечен кредит от билоз 150 000 млн. лв на фирма, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански, по прякор Вълка.

„Нещата ще се изяснят във времето. Той е тук именно затова, за да установи фактите такива, каквито са. В първите си разпити той е обяснявал процедурите в банката по отпускане на кредити – нещо, което е особено важно в случая. Освен това тези престъпления се разследват най-вече на базата на писмени документи. Свидетелските показания на едно или друго лице нямат толкова съществена роля. Трябва да видим какви документи има и тогава да говорим„, коментира адвокатът.

„Теч на информация от досъдебно производство никога не ме е притеснявал, защото тези неща в един момент трябва да излязат наяве“, подчерта адвокатът в интервю за предаването „Преди всички“. Той не вижда причина делото да се гледа при закрити врати.

По думите му едно дело може да се държи на трупчета по различни причини, не само политически. Прокуратурата може да има стимули да внесе или не делото в съда и да прецени съответния момент, подчерта Йорданов и припомни изменението в НПК, което позволява досъдебното производство да се развива до безкрайност, а единственото ограничение е давността за наказателно преследване:

„Идеята е, че би могло да се съберат допълнителни доказателства, които биха могли да подпомогнат обвинението. За тези неща може да се говори, когато на бял свят се появи информация за това какво имаме в делото“.

„При първо явяване пред органите на разследването не се получава никаква информация. Просто ни беше връчено постановление за привличане като обвиняем на Стоян Мавродиев. Трябваше да се проведе разпит, но обвиняемият има право да не дава обяснения. Ние отложихме разпита за момент, в който ще преценим, че е подходящо той да говори. По-нататък ще можем да се запознаем с материалите по делото, но това не е в обозрима перспектива. Ако се внесе искане за постоянно задържане, тогава ще мога да видя всичко, макар и в рамките на един твърде кратък срок“, каза адв. Йорданов за вчерашния ден, когато Мавродиев пристигна в България.

По думите му най-тежката мярка за неотклонение би била прецедент. По делото има трима обвиняеми, като двама от тях са извън ареста и са с парична гаранция, обясни адвокатът и изтъкна факта, че Мавродиев сам се връща в България. Имал е билет за София в джоба си, потвърди той.

Според него промяната в политическата обстановка може да е обяснение за пристигането му сега.

„Идва момент, в който нещата трябва да се поставят по друг начин, да се внесе повече яснота и да не може да се правят повече излишни спекулации“.

Относно очакванията на политиците адв. Йорданов подчерта:

„Нещата не са съвсем наред, защото не е работа на Стоян Мавродиев да върши работа на политическите партии. Ако някой е взел властта и то достатъчно убедително, то има всички лостове на тази власт, за да може да постигне една или друга цел, която си е поставил. Когато говорим за утвърждаване на законността и правовия ред в една държава има множество начини тези цели да бъдат постигнати и за постигането им не може да се разчита на един отделно взет обвиняем в рамките на наказателно производство“.

Според него възможните изходи на процеса са или прекратяване на делото някога, или влизане в съда и оправдателна присъда. Възможна е и осъдителна присъда, но това ще се разбере по-натам, когато има яснота по събраните доказателства.

Емануил Йорданов заяви, че няма възражения към работата на прокуратурата във вчерашния ден.