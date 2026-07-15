Европейската прокуратура приключи дисциплинарното производство срещу Теодора Георгиева с „порицание“

Колегията на Европейската прокуратура (EPPO), в качеството си на назначаващ орган и в съответствие с Правилника за персонала на ЕС, наложи дисциплинарното наказание „порицание“ на европейския прокурор от България. Това решение приключва дисциплинарното производство срещу европейския прокурор, след като беше признат за виновен за сериозно нарушение в рамките на текущите разследвания на EPPO. Това се казва в прессъобщението на Европейската прокуратура.

Наказанието е в резултат на мотивираното становище на Дисциплинарния съвет за членове на Колегия, съставен от високопоставени служители или бивши служители на европейските институции, издадено на 5 януари 2026 г., който единодушно призна европейския прокурор за виновен за дисциплинарните нарушения, установени от административен разследващ комитет, назначен от Колегия, и издаде препоръка за порицание, се казва в съобщениеот.

Днешното решение идва, след като на 25 февруари 2026 г. колегията призна европейския прокурор за виновен в три дисциплинарни нарушения в рамките на разследванията на Европейската прокуратура, но преустанови обсъжданията си относно наложеното наказание и поиска становището на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия относно възможността за подаване на молба до Съда на ЕС, в съответствие с Регламента за Европейската прокуратура, с цел освобождаване от длъжност на европейския прокурор.