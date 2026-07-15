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Европейската прокуратура приключи дисциплинарното производство срещу Теодора Георгиева с „порицание“

De Fakto 15.07.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 118 Прегледа

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