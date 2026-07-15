Последни новини
Home / Без категория / И.ф. гл. прокурор Ваня Стефанова поиска дисциплинарно отстраняване на Тихомир Стоев, шеф на АП-Пловдив

И.ф. гл. прокурор Ваня Стефанова поиска дисциплинарно отстраняване на Тихомир Стоев, шеф на АП-Пловдив

De Fakto 15.07.2026 Без категория Напишете коментар 190 Прегледа

Defakto.bg

 

Тихомир Стоев
И.Ф. главен прокурор Ваня Стефанова

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе предложение в Прокурорската колегия на ВСС за образуване на дисциплинарно производство за освобождаване като прокурор на административния ръководител на Апелативна прокуратура-Пловдив

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) предложение за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“ като прокурор на административния ръководител на Апелативна прокуратура-Пловдив Тихомир Стоев за допуснато от него дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Предложението е във връзка с постъпило писмо от министъра на правосъдието от 29.04.2026 г., както и с извършена проверка от отдел „Инспекторат“ при Върховната касационна прокуратура (ВКП).

В свое становище Комисията по професионална етика при ВКП заключава, че с поведението си в периода от март 2026 г. до 10 април 2026 г. апелативният прокурор на Пловдив е допуснал противоречие както със законовите изисквания за добросъвестно и законосъобразно упражняване на служебните му правомощия, така и с етичните стандарти, приложими към магистратите, поради което същото следва да бъде определено като нарушение на служебните задължения и накърняване на престижа на съдебната власт.

С оглед на констатациите за допусната серия от нарушения на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи, съдържащи се в преписка на ВКП с обем над 200 страници, временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова предлага на Прокурорската колегия на ВСС да образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“ като прокурор на административния ръководител на Апелативна прокуратура-Пловдив Тихомир Стоев.

About De Fakto

Проверете също

Прокурорската колегия се отказа да наказва Невена Зартова заради разследването на Петьо Еврото в СРП

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати дисциплинарното произвдство срещу  бившия районен прокурор на София …

Йово Николов: Цялото задкулисие се втурнало да спасява Пеевски, а прокуратурата няма желание да го разследва

Цялата задкулисна държава се е втурнала да спасява Пеевски, заяви пред БНР Йово Николов, журналист от …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване