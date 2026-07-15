И.ф. гл. прокурор Ваня Стефанова поиска дисциплинарно отстраняване на Тихомир Стоев, шеф на АП-Пловдив

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Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе предложение в Прокурорската колегия на ВСС за образуване на дисциплинарно производство за освобождаване като прокурор на административния ръководител на Апелативна прокуратура-Пловдив

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) предложение за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“ като прокурор на административния ръководител на Апелативна прокуратура-Пловдив Тихомир Стоев за допуснато от него дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Предложението е във връзка с постъпило писмо от министъра на правосъдието от 29.04.2026 г., както и с извършена проверка от отдел „Инспекторат“ при Върховната касационна прокуратура (ВКП).

В свое становище Комисията по професионална етика при ВКП заключава, че с поведението си в периода от март 2026 г. до 10 април 2026 г. апелативният прокурор на Пловдив е допуснал противоречие както със законовите изисквания за добросъвестно и законосъобразно упражняване на служебните му правомощия, така и с етичните стандарти, приложими към магистратите, поради което същото следва да бъде определено като нарушение на служебните задължения и накърняване на престижа на съдебната власт.

С оглед на констатациите за допусната серия от нарушения на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи, съдържащи се в преписка на ВКП с обем над 200 страници, временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова предлага на Прокурорската колегия на ВСС да образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“ като прокурор на административния ръководител на Апелативна прокуратура-Пловдив Тихомир Стоев.