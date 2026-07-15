И.ф. шефката на СГП Емилия Русинова (изглежда) ще пропусне да се яви пред ВСС за исканото й отстраняване от поста

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Предварителни сондажи по въпроса дали прокурорската колегия на ВСС днес ще изслуша и.ф. Емилия Русинова по искането на правосъдния министър да бъде отстранена временно от поста, по-скоро сочат че това няма да стане.

Преди седмица в 7-дневния срок по закон колегията внece ĸaтo тoчĸa в днeвния peд иcĸaнeтo на миниcтъp Hиĸoлaй Haйдeнoв. На предишното заседание прокурорската колегия отложи решението по казуса за следващо заседание , за да даде право на Емилия Русинова за защита.

На Русинова е даден 7-дневен срок за обяснения. Срокът изтича в четвъртък, ден след днешното заседание и се очаква след това Русинова да бъде изслушана, а делото да бъде решено по същество.

На днешното заседание ще бъде бъде разгледан отвода, който членът на дисциплинариня състав по делото Йордан Стоев си направи под претекст, че синът му е назначен за младши следавател, чиито началник е именно Русинова, сочат преварителните нагласи по развоя на делото.

Миналата седмица правосъдният министър заяви, че ако прокурорската колегия не разгледан случаят „Русинова“ през следващата, тоест настоящата, означава че не спазва закона.

На 2 юли, вeднaгa cлeд ĸaĸтo пpoмeнитe в cъдeбния зaĸoн влязoxa в cилa, Найденов поиска от Прокурорската колегия временно да отстрани от длъжност Емилия Русинова – и като ръководител на Софийската градска прокуратура и от длъжността „прокурор“, като се мотивира, че при образуваното дисциплинарно производство срещу нея Русинова би могла да повлияе на прокурорите и следователите както от подчинената ѝ прокуратура (СГП), така и от Софийската районна прокуратура.

„Достъпът й до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистрати биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, относими към воденото дисциплинарно производство“, каза той.

Упражняването на пълния обем правомощия от Емилия Русинова би могла да възпрепятства и производствата по този случай, като повлияе върху поведението на потенциалните свидетели по дисциплинарното производство, посочи още Найденов.

Производството е за накърняване на престижа на съдебната власт заради оповестените й близки отношения с Петьо Петров-Еврото, които нашумяха особено през април, когато МВР оповести данни за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател, сочен за лобист в съдебната система.

По този и други поводи тогавашният министър на правосъдието Андрей Янкулов предложи на прокурорската колегия на ВСС дисциплинарното уволнение на градския прокурор на София Емилия Русинова, а на 13 май срещу Русинова беше образувано дисциплинарно производство, но досега все се намират процедурни причини въпросът за освобождаването й да бъде отлаган.