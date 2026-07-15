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Министерство на правосъдието: Законопроектът срещу SLAPP делата е готов, предстои внасянето му в МС

De Fakto 15.07.2026 Законът Напишете коментар 144 Прегледа

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По повод съобщението на Европейската комисия за изпратено уведомително писмо до България и още 13 други държави във връзка с транспонирането на директивата за защита на лицата, ангажирани в публично участие, срещу явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява (известни като SLAPP дела и дела шамари),

Министерството на правосъдието информира, че:

  • Изготвени са промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), които осигуряват защита по стратегическите дела срещу публичното участие и надхвърлят изискванията на директивата, като се предвижда правилата да важат не само за трансгранични, а и за чисто национални дела. За целта се предвижда създаване на нова глава в ГПК „Производство поради публичното участие на ответника“.
  • Законопроектът е преминал процедурите по обществено обсъждане и междуведомствено съгласуване, предстои внасянето му за разглеждане в МС. Решаването на проблема със SLAPP делата е в законодателната програма на правителството.

 

  • Като мярка за ефективна защита по делата „шамари“ се урежда възможност за прекратяване на производството на ранен етап чрез решение на съда по същество.

 

  • Изброяват се индикатори за дела шамари, като: неравнопоставеност между страните; необоснованост, непропорционалност или прекомерност на иска;  сплашване, тормоз или заплахи от страна на ищеца, включително чрез медийни публикации, икономически или политически натиск и др.
  • В окончателното си решение, ако отхвърля иска, съдът изрично ще се произнася, че делото е било заведено заради обществено участие на ответника.

 

 

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