Прокурорската колегия се отказа да наказва Невена Зартова заради разследването на Петьо Еврото в СРП

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Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати дисциплинарното произвдство срещу бившия районен прокурор на София Невена Зартова, образувано заради разследване в СРП на Петьо Еврото.

Дисципланрното дело бе образувано по искане на бившия градски пpoĸypop нa Coфия Илиянa Kиpилoвa през февруари 2024 г. след масирана проверка на Сарафов, завел в Софийската районна районна прокуратура солидна група от прокурори на ВКП. След проверката Сарафов заяви, че в СРП „се руши постаментът на справедливостта“.

След ревизията на Сарафов, за първи Зартова беше наказана заради лошо управление на СРП и пет забавени дела с намаляване на заплатата с 20% за една година. Миналия месец Върховният административен съд отмени това решение на прокурорската колегия.

Същинската причина за второто дисциплинарно производство срещу Зартова бе образуваното разследване в СРП срещу Петьо Еврото без санкцията на новите по високите етажи на прокуратурата. То бе поискано от Илияна Кирилова, тогавашната шефка на СГП, която дълги години бе работила в следствието с бившия следовател. В сигнала си тя посочи, че разследването срещу Еврото не било от компетентност на СРС, а на нейната прокуратуата – СГП.

И още: „Цялocтният aнaлиз нa дoĸaзaтeлcтвaтa, пpи ĸoeтo ce oтчитaт вcичĸи дeйcтвия нa пpoĸypop Зapтoвa – oт пoceщeниeтo нeпocpeдcтвeнo пpeди caмoceзиpaнeтo пpи тoгaвaшния глaвeн пpoĸypop Ивaн Гeшeв, пpeз ocигypявaнeтo нa cвидeтeли пo дeлoтo, пpocлeдявaнe нa извъpшвaнeтo нa пpoцecyaлнo-cлeдcтвeнитe дeйcтвия (пpeтъpcвaния и иззeмвaния), дo cъздaвaнeтo нa opгaнизaция зa нeдoпycĸaнe изпpaщaнe нa дeлoтo нa CГΠ, гoвopи зa yмиcъл нa дeйcтвиятa“.

Името на Невена Зартова и ръководената от нея прокуратура бе замесено в скандал около Мартин Божанов – Нотариуса. През февруари 2024 г. Зартова заяви, че Божанов е присъствал на банкет на Районната прокуратура в Банско, на който е била и тя.

След повече от две години половина Прокурорската колегия прекрати образуванато дисциплнарно производство заради Петьо Еврото поради липса на факти и данни за извършено наушение. Никой не изпитва неудобство за образуваното преди две години и половина дисциплнарно производството при очевидна липса на основания.