КС допусна за разглеждане искане срещу текст в Закона за адвокатурата, който се разпорежда бюджета на съдебната власт

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Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на Софийския районен съд, 151 състав, за установяване на противоконституционност на чл. 36а, ал. 1 от Закона за адвокатурата „в частта, с която се предвижда, че когато в закон е предвидено назначаване на особен представител, адвокатският съвет на адвокатската колегия в съдебния район по седалището на съответния съд, пред който е висящо делото, определя размера на възнаграждението му при условията на чл. 36, ал. 3 и 4“.

Докладчик по дело №13/2026 г. е съдия Красимир Влахов.

В заседанието са участвали 11 конституционни съдии.

Определението е прието с 10 гласа „за“. Определението е подписано със становище от съдия Невин Фети и с особено мнение от съдия Атанас Семов.

По делото вносителят твърди, че действащата правна уредба в Закона за адвокатурата поставя въпроса дали е конституционносъобразно орган извън съдебната власт да определя по задължителен за съда размер на суми, които следва да бъдат заплатени от бюджета на съдебната власт.

По този начин ролята на съда се свежда до обикновен администратор на решение с финансови последици за бюджета на съда, взето от външна за процеса организация, което представлява конституционно нетърпимо навлизане в правомощията на съда, изтъква съдебният състав.

„Така адвокатурата фактически се разпорежда с чужд, независим бюджет, което е индиректна намеса в правомощията на съдебната власт по чл. 117, ал. 3 от КРБ“.

Съдът напомня и Решение от 25 януари 2024 г. по дело С-43 8/2022 г. СЕС което постанови, че национални правила, които дават право на съсловна организация на адвокатите да определя задължителни минимални цени, нарушават правилата за свободна конкуренция (чл. 101 ДФЕС).

С решението се потвърдиха правомощията на националния съд да упражнява самостоятелен контрол за пропорционалност при определяне на адвокатските възнаграждения, напомня в искането си съдът

Конституционният съд приема, че досега не се е произнасял с решение или с определение за недопустимост по искане с посочения предмет и като допуска за разглеждане по същество искането на Софийския районен съд, конституцира като заинтересувани институции по делото: Народното събрание, президента, министъра на правосъдието, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет и омбудсмана, на които да се изпратят преписи от искането и от определението, като им се предоставя 30-дневен срок от уведомяването да представят писмено становище по предмета на делото.

Отправена е покана за становище в същия срок до: Съюза на юристите в България, Съюза на съдиите в България, Българската съдийска асоциация и Асоциацията на българските административни съдии.

Отправя покана за писмено правно мнение и до проф. д-р Анелия Мингова, проф. д-р Камелия Цолова, проф. д-р Огнян Стамболиев, доц. д-р Борислав Борисов, доц. д-р Георги Ганчев, доц. д-р Зорница Йорданова и доц. д-р Маргарита Златарева.